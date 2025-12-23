Doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm dự án hơn 930ha tại Tây Ninh

Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại An (liên danh Thái Sơn - Đại An) vừa có báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu đô thị mới Tân Mỹ tại xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh. Liên danh này là các công ty con thuộc Vinhomes, liên quan đến tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Khu đô thị mới Tân Mỹ có diện tích hơn 930ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 74.406 tỷ đồng, đã bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Dân số dự kiến gần 81.000 người.

Vị trí dự án giáp TPHCM (Nguồn: CĐT).

Sản phẩm đầu ra dự kiến là khu chức năng đô thị gồm tổ hợp các công trình công cộng, thương mại - dịch vụ, văn hóa, giáo dục, công viên cây xanh, thể dục thể thao và nhà ở.

Dự kiến, toàn bộ khu đất được chia thành 3 phân khu. Khu A (hơn 111ha) được định hướng là khu đô thị mật độ cao, với các tổ hợp công trình dịch vụ, công cộng, các khu công viên cây xanh theo chủ đề làm lõi trung tâm cho các nhóm nhà ở. Khu B (hơn 641ha) được phát triển theo mô hình đô thị sinh thái, mật độ thấp, với các loại hình nhà ở thấp tầng chủ yếu như nhà biệt thự, nhà vườn.

Khu C (hơn 178ha) hình thành khu đô thị mới với đa dạng các loại hình nhà ở nhằm hỗ trợ nhu cầu giãn dân, tái định cư và nhà ở xã hội. Đồng thời bố trí các điểm dịch vụ - công cộng , bệnh viện đa khoa, trường học và các lõi cây xanh, thể dục thể thao phục vụ dân cư khu ở.

Vị trí 3 phân khu (Ảnh: CĐT).

Tiến độ thực hiện dự án dự kiến trong 7 năm, kể từ ngày có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Từ quý I/2026 đến quý III/2030, dự án bước vào giai đoạn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục công trình thuộc dự án. Giai đoạn vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường dự kiến diễn ra trong quý III - quý IV/2030, trước khi dự án chính thức đi vào vận hành từ quý IV/2030.