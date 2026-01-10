Xác định trọng tài điều khiển trận U23 Việt Nam gặp U23 Saudi Arabia

Theo công bố của AFC, trọng tài Alexander George King (người Australia) sẽ bắt chính trong trận “chung kết” bảng A giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia. Vị trọng tài sinh năm 1992 bắt đầu làm việc ở giải vô địch Australia vào năm 2019.

Alexander George King là trọng tài có kinh nghiệm làm việc ở các giải đấu quốc tế (Ảnh: AFC).

Trong đó, ông có hai lần được bầu là Trọng tài xuất sắc nhất giải đấu cao nhất Australia ở các mùa giải 2021/22 và 2023/24. Trọng tài Alexander King bắt đầu được công nhận là trọng tài FIFA từ năm 2020.

Ông Alexander King nổi tiếng là trọng tài nghiêm khắc. Theo số liệu từ Transfermarkt, ông đã bắt chính 196 trận trong sự nghiệp, rút ra 739 thẻ vàng và 33 thẻ đỏ (tương đương 3,77 thẻ vàng và 0,16 thẻ đỏ mỗi trận). Bên cạnh đó, ông cũng thổi đến 63 quả phạt đền.

Đây là lần thứ hai, trọng tài người Australia bắt chính ở giải U23 châu Á 2026. Ông từng điều khiển trận đấu giữa U23 UAE và U23 Qatar. Trong trận đấu đó, ông rút ra 5 thẻ vàng và thổi phạt đền cho U23 UAE.

Có chi tiết đáng chú ý, trong ba trận đấu bắt chính ở giải U23 châu Á (ở các giải 2022, 2024, 2026), trọng tài Alexander King đều thổi phạt đền. Trong khi đó, hai đội U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia đều được hưởng phạt đền trong cả hai trận đầu tiên ở giải U23 châu Á gặp U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan.

U23 Việt Nam có nhiều cơ hội giành vé đi tiếp (Ảnh: AFC).

Hai trợ lý của ông Alexander King ở trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia là James Andrew Lindsay và Kearney John Robinson (đều là người Australia). Trọng tài thứ 4 là Zaid Thamer Mohammed người Iraq.

Ở phòng VAR, trọng tài Katherine Margaret Jacewicz người Australia sẽ điều khiển chính. Trợ lý cho bà là Luk Kin Sun người Hong Kong (Trung Quốc).

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia diễn ra vào lúc 23h30 ngày 12/1. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik đang đối diện với cơ hội lớn giành vé đi tiếp khi chỉ cần không thua với cách biệt quá 4 bàn trước đội chủ nhà là hoàn thành mục tiêu.