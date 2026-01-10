53% lao động khu vực tư muốn tìm cơ hội vào Nhà nước

Báo cáo thị trường tuyển dụng 2025-2026 do TopCV thực hiện thể hiện, 53% người lao động đang làm việc tại khu vực tư nhân cho biết họ quan tâm đến việc tìm kiếm cơ hội làm việc tại khu vực Nhà nước. Con số này cho thấy sức hút đáng kể của môi trường làm việc khu vực công trong bối cảnh thị trường lao động có nhiều dịch chuyển.

Trong nhóm người lao động bày tỏ sự quan tâm này, các loại hình tổ chức khu vực Nhà nước được lựa chọn nhiều nhất là doanh nghiệp nhà nước, tiếp đến là đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan hành chính nhà nước.

Cụ thể, 35,3% người lao động quan tâm đến doanh nghiệp nhà nước như điện lực, viễn thông, cấp nước; 27,3% lựa chọn đơn vị sự nghiệp công lập như trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu; và 25,8% quan tâm đến cơ quan hành chính nhà nước.

Báo cáo cho thấy, trong bối cảnh doanh nghiệp tư nhân tiếp tục tái cơ cấu, thu hẹp hoặc giữ nguyên quy mô, môi trường làm việc khu vực Nhà nước đang trở thành một lựa chọn được nhiều lao động cân nhắc.

53% lao động khu vực tư nhân muốn tìm cơ hội ở khu vực Nhà nước (Ảnh: Minh Thắng).

Những lĩnh vực khu vực công được quan tâm nhiều nhất

Kết quả khảo sát của đơn vị cung ứng nhân lực cũng chỉ ra những lĩnh vực trong khu vực Nhà nước thu hút sự quan tâm lớn của người lao động. Đứng đầu là hành chính tổng hợp, với 64,5% người lao động lựa chọn. Tiếp theo là giáo dục (62,1%), nhân sự (dao động 56,5-71,4% tùy chức năng), tài chính/kế toán/kiểm toán (55,24%) và IT - phần mềm (53,23%).

Đáng chú ý, hơn một nửa người lao động trong ngành IT - phần mềm cho biết họ quan tâm đến khu vực Nhà nước. Theo báo cáo, khu vực này đang có kế hoạch đầu tư nhân lực cho các lĩnh vực chiến lược, trong đó có AI, với tỷ lệ các đơn vị nhà nước cho biết có nhu cầu đầu tư nhân lực công nghệ dao động từ 36,4% đến 62,5%, tùy theo tỷ lệ vốn Nhà nước.

Các số liệu cho thấy, nhu cầu và mối quan tâm của người lao động đối với khu vực công không chỉ tập trung vào các vị trí truyền thống, mà còn mở rộng sang các lĩnh vực chuyên môn, kỹ thuật và công nghệ.

Xét theo độ tuổi, Gen X (nhóm lao động sinh trước năm 1980) là nhóm bày tỏ sự quan tâm cao nhất đến khu vực Nhà nước, với tỷ lệ 52,94%. Trong khi đó, Gen Y và Gen Z cũng duy trì mức độ quan tâm đáng kể, dao động trong khoảng 32-39%, đặc biệt với các đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan hành chính nhà nước.

Báo cáo thị trường cũng ghi nhận sự thay đổi trong cách người lao động khu vực tư nhân tiếp cận cơ hội việc làm tại khu vực Nhà nước. Bên cạnh các kênh truyền thống như cổng thông tin tuyển dụng của cơ quan Nhà nước, người lao động ngày càng sử dụng nền tảng tuyển dụng trực tuyến và mạng xã hội để tìm kiếm thông tin tuyển dụng, với tỷ lệ lựa chọn dao động từ 10,6% đến hơn 60%, tùy theo kênh.

Sự dịch chuyển này cho thấy việc tiếp cận môi trường làm việc khu vực Nhà nước đang ngày càng đa dạng về hình thức, song song với sự thay đổi chung của thị trường lao động trong giai đoạn 2025-2026.