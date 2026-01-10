Ăn tiệc tất niên, người đàn ông ở TPHCM trúng thưởng xe ô tô

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại không khí buổi tiệc tất niên của một công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gỗ tại TPHCM, thu hút sự quan tâm của dư luận bởi quy mô phần thưởng dành cho người lao động.

Nam công nhân đứng trên sân khấu (thứ hai từ phải sang) là người trúng giải thưởng ô tô tại tiệc tất niên công ty (Ảnh: Công ty cung cấp).

Trong clip, doanh nghiệp chuẩn bị nhiều giải thưởng giá trị như ô tô, xe máy cùng hàng loạt phần quà gia dụng để tri ân công nhân, nhân viên.

Theo tìm hiểu, đoạn clip được ghi lại tại tiệc tất niên của Công ty TNHH Transformer Robotics PTE, đặt tại phường Bình Dương (TPHCM).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Trần Văn Vĩnh, Giám đốc Kế hoạch và Sản xuất của công ty, cho biết tiệc tất niên là hoạt động thường niên, nằm trong kế hoạch chăm lo Tết cho hơn 2.000 người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp.

Riêng chương trình bốc thăm trúng thưởng trong buổi tiệc, công ty đã chi khoảng 558 triệu đồng để chuẩn bị các phần quà, gồm 1 ô tô trị giá hơn 271 triệu đồng, 6 xe máy điện với tổng giá trị 155 triệu đồng, cùng nhiều phần thưởng khác như tivi, tủ lạnh, máy giặt, nồi chiên không dầu, lò vi sóng, máy xay sinh tố…

Người may mắn trúng giải ô tô là anh K.T.L., công nhân đang làm việc tại xưởng gỗ số 2 của công ty. Ngoài ra, 6 giải xe máy điện cũng được trao đến 6 công nhân may mắn khác.

Các công nhân trúng giải xe máy điện tại tiệc tất niên (Ảnh: Công ty cung cấp).

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng dành hơn 500 triệu đồng để tuyên dương, khen thưởng các cá nhân thuộc khối văn phòng và công nhân khối sản xuất có thành tích xuất sắc trong năm 2025.

Theo ông Vĩnh, năm 2025 tiếp tục là một năm nhiều thách thức đối với nền kinh tế, song công ty vẫn duy trì được sự ổn định trong sản xuất và vận hành.

“Kết quả đó có sự đóng góp rất lớn từ tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực không ngừng của toàn thể người lao động”, ông Vĩnh nhấn mạnh.

Với hơn 3 năm gắn bó trong vai trò quản lý, ông Vĩnh cho biết doanh nghiệp luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc tích cực, khuyến khích sáng tạo và ghi nhận xứng đáng mọi nỗ lực của người lao động.

“Điều giữ chân tôi lâu nhất chính là văn hóa coi trọng con người và tinh thần đồng đội. Ở đây, chúng tôi không chỉ làm việc, mà cùng nhau vượt qua thách thức để tạo ra giá trị thực.

Tôi tin rằng với nền tảng đó, công ty sẽ còn vươn xa hơn nữa trong tương lai”, ông Vĩnh bộc bạch.

Trước đó, Công ty CP TKG Taekwang Vina (tỉnh Đồng Nai) cũng gây chú ý khi tổ chức tặng quà Giáng sinh 2025 và mừng năm mới 2026 cho người lao động làm việc đến hết ngày 2/1.

Doanh nghiệp phối hợp với Công đoàn tổ chức chương trình quay số may mắn với cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất là 2 chỉ vàng 9999; 3 giải nhì, mỗi giải 1 chỉ vàng 9999; 30 giải ba, mỗi giải nửa chỉ vàng 9999 và 1.000 giải khuyến khích, mỗi giải là 1 thùng sữa.

Bên cạnh đó, ông Đặng Tuấn Tú, Chủ tịch Công đoàn Công ty Changshin Việt Nam (Đồng Nai), cho biết dịp Tết năm nay, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 700 tỷ đồng để thưởng cho hơn 42.000 người lao động.

Theo chính sách hiện hành, người lao động làm việc đủ 1 năm sẽ được thưởng tương đương 1 tháng lương; từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm được cộng thêm 5% tiền thưởng, mức tối đa không vượt quá 200% lương. Với lao động chưa đủ 1 năm làm việc, công ty vẫn xem xét áp dụng mức thưởng phù hợp.

Trong khi đó, ông Trần Thanh Sơn, Trưởng phòng Nhân sự Công ty TNHH May mặc Song Ngọc (TPHCM), cho biết doanh nghiệp hiện có khoảng 450 công nhân ở khối sản xuất.

Dự kiến, mỗi người sẽ được thưởng 1 tháng lương thực nhận, với mức bình quân khoảng 11 triệu đồng/người. Trong đó, mức thưởng cao nhất hơn 15 triệu đồng và thấp nhất khoảng 6,8 triệu đồng.