Trung Quốc quyết "nhổ cỏ tận gốc" hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á

"Ông trùm" Chen Zhi bị dẫn độ về Trung Quốc (Ảnh: Bộ Công an Trung Quốc).

Tại một số quốc gia Đông Nam Á, các đường dây lừa đảo đã dụ dỗ hàng nghìn người dùng Internet trên toàn cầu vào những mối quan hệ tình cảm giả mạo và các khoản đầu tư không có thật.

Ban đầu chúng chủ yếu nhằm vào những người nói tiếng Trung, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong công chúng. Sau đó, các đường dây này đã mở rộng hoạt động sang nhiều ngôn ngữ khác để chiếm đoạt những khoản tiền khổng lồ từ nạn nhân trên khắp thế giới.

Những người thực hiện các vụ lừa đảo đôi khi là tự nguyện, nhưng cũng có khi là công dân nước ngoài bị buôn người, bị giam giữ và ép làm việc dưới đe dọa tra tấn.

Năm ngoái, một loạt chiến dịch trấn áp phần lớn do Bắc Kinh thúc đẩy, đã chứng kiến hàng nghìn người được giải cứu khỏi các trung tâm lừa đảo ở Myanmar và Campuchia và được hồi hương, trong đó nhiều người trở về Trung Quốc.

Theo AFP, hiện nay, Bắc Kinh đã chuyển trọng tâm sang các ông trùm lừa đảo với chiến lược "nhổ cỏ tận gốc" khi bắt và dẫn độ ông trùm Chen Zhi từ Campuchia trong tuần này.

Chen Zhi, một người gốc Trung Quốc, đã bị nhà chức trách Mỹ truy tố vào tháng 10, với cáo buộc tập đoàn Prince Group của ông là vỏ bọc cho một “đế chế lừa đảo không gian mạng quy mô lớn”.

Campuchia cho biết họ đã bắt giữ ông theo yêu cầu từ Bắc Kinh, sau “nhiều tháng hợp tác điều tra chung” với các cơ quan chức năng Trung Quốc.

Bộ Công an Trung Quốc trong tuần này công bố đoạn video cho thấy ông trùm 38 tuổi bị còng tay, trùm túi đen lên đầu, được áp giải rời máy bay với các lực lượng an ninh vũ trang chờ sẵn trên đường băng.

Việc Trung Quốc dẫn độ Chen từ Campuchia diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường bắt giữ các đối tượng bị truy nã ở nước ngoài để đưa về xét xử trong nước.

Tháng 11/2025, She Zhijiang, doanh nhân gốc Trung Quốc, nhà sáng lập Tập đoàn Yatai, bị cáo buộc xây dựng một trung tâm lừa đảo khét tiếng tại khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar, đã bị còng tay lên chuyến bay về Trung Quốc sau 3 năm bị giam tại Bangkok.

Cùng tháng đó, Bắc Kinh tổ chức đàm phán với các cơ quan thực thi pháp luật của một số nước Đông Nam Á như Thái Lan, Myanmar, Campuchia…, thống nhất “tăng cường nỗ lực chung chống lừa đảo viễn thông và lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia”.

Trước đó, Trung Quốc đã công khai tuyên án tử hình đối với hơn một chục thành viên của các gia tộc băng nhóm có hoạt động lừa đảo ở miền bắc Myanmar, với các lời thú nhận về tội ác của các đối tượng được phát sóng trên truyền hình quốc gia.

AFP dự đoán Trung Quốc có thể sẽ thực hiện các vụ bắt giữ khác nhằm vào các đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo trong thời gian tới. Vài tuần trước, Bộ Công an Trung Quốc đã phát lệnh truy nã thêm 100 đối tượng bị xem là những “nhà tài trợ tài chính then chốt” của ngành lừa đảo, và cam kết sẽ “cắt đứt dòng chảy”, “nhổ cỏ tận gốc” và “chặt đứt chuỗi”.