CEO Nvidia: Thợ điện, thợ mộc sắp đổi đời, thu nhập hàng tỷ đồng/năm

Thế hệ người giàu tiếp theo

CEO Nvidia - Jensen Huang cho rằng trong thế giới việc làm mới do AI (trí tuệ nhân tạo) tạo ra, các nghề lao động kỹ năng như thợ điện, thợ sửa ống nước, thợ mộc sẽ có nhu cầu tăng rất mạnh, với số lượng cần tuyển lên tới hàng trăm nghìn người.

CEO Nvidia - Jensen Huang (Ảnh: Adek Berry/AFP/Getty Images).

Chia sẻ với kênh Channel 4 News (Anh), ông Huang nói: “Chúng tôi sẽ cần hàng trăm nghìn người để xây dựng các nhà máy và trung tâm dữ liệu. Lực lượng lao động tay nghề trong mọi nền kinh tế sẽ bùng nổ, quy mô liên tục tăng gấp đôi qua từng năm”.

Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh nhiều ý kiến lo ngại AI đang làm giảm cơ hội việc làm cho người trẻ, đặc biệt là các vị trí dành cho sinh viên mới ra trường, khiến Gen Z (những người sinh từ năm 1997 đến 2012) gặp nhiều khó khăn khi tìm việc.

Tuy nhiên, theo CEO Nvidia, làn sóng đầu tư vào hạ tầng AI, nhất là các trung tâm dữ liệu, đang mở ra nhiều cơ hội việc làm mới cho người trẻ, nếu họ sẵn sàng học nghề.

Không chỉ nói bằng lời, Nvidia còn trực tiếp đầu tư lớn cho lĩnh vực này. Tuần qua, công ty công bố khoản đầu tư 100 tỷ USD vào OpenAI - tổ chức nghiên cứu AI của Mỹ - để phục vụ việc xây dựng và mở rộng các trung tâm dữ liệu sử dụng chip AI của Nvidia.

Theo dự báo của McKinsey, tổng chi tiêu toàn cầu cho trung tâm dữ liệu có thể đạt 7.000 tỷ USD vào năm 2030.

Một trung tâm dữ liệu có diện tích khoảng 23.000m² có thể tạo việc làm cho tới 1.500 công nhân trong giai đoạn xây dựng.

Nhiều công việc trong số này có thu nhập trên 100.000 USD mỗi năm (hơn 2,6 tỷ đồng), chưa kể tiền làm thêm giờ và không yêu cầu bằng đại học. Khi trung tâm đi vào hoạt động, khoảng 50 lao động toàn thời gian sẽ đảm nhận việc vận hành, đồng thời tạo thêm nhiều việc làm gián tiếp cho khu vực xung quanh.

Theo ông Huang, cơ hội việc làm trong thời đại AI không chỉ nằm ở các công việc liên quan đến phần mềm hay lập trình, mà ngày càng nằm nhiều hơn ở các công việc gắn với hạ tầng, máy móc và xây dựng.

Ông cho biết nếu quay lại tuổi 20 ở thời điểm hiện nay, bản thân có thể sẽ chọn học các ngành khoa học tự nhiên thay vì công nghệ phần mềm.

Quan điểm này cũng được nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lớn tại Mỹ đồng tình. CEO BlackRock Larry Fink từng cảnh báo nước Mỹ có thể thiếu nghiêm trọng thợ điện để xây dựng các trung tâm dữ liệu AI, trong bối cảnh lao động nhập cư bị hạn chế và người trẻ ít chọn nghề tay chân.

CEO Ford Jim Farley cũng cho rằng kế hoạch đưa thị trường sản xuất quay trở lại Mỹ đang gặp khó vì thiếu nhân lực phù hợp.

Theo số liệu do ông Farley dẫn lại, Mỹ hiện thiếu khoảng 600.000 công nhân nhà máy và 500.000 công nhân xây dựng. Trong khi đó, ngày càng nhiều người trẻ chọn học nghề thay vì vào đại học.

Jacob Palmer, 23 tuổi, sống tại bang North Carolina, sau khi tốt nghiệp trung học đã không học đại học mà theo nghề điện, tự mở doanh nghiệp từ năm 21 tuổi và hiện có thu nhập sáu con số mỗi năm, không phải gánh nợ sinh viên.

Theo các chuyên gia, cơ hội việc làm trong thời đại AI đang thay đổi rõ rệt. Các công việc lao động tay nghề cao ngày càng giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế hiện đại.

Nhu cầu tuyển lao động tay nghề ngày càng cao

Theo thông tin đăng tải trên tờ Forbes, dự báo đến năm 2030 của hãng tư vấn McKinsey & Company, Mỹ có thể thiếu tới 2,1 triệu lao động trong lĩnh vực sản xuất do khoảng trống kỹ năng kéo dài.

Các doanh nghiệp đang nỗ lực thu hút lao động trẻ, song vẫn gặp nhiều khó khăn khi tuyển mãi không đủ người. Hiện có hơn một triệu việc làm tay nghề chưa được tuyển đủ, riêng lĩnh vực sản xuất đã thiếu khoảng 500.000 lao động.

Lực lượng lao động già hóa nhanh, cứ 5 lao động nghỉ hưu thì chỉ có 2 người trẻ thay thế, cùng tâm lý chuộng bằng đại học hơn học nghề đã khiến khoảng trống kỹ năng ngày càng lớn, kéo theo tiền lương tăng mạnh.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, nhu cầu lao động tay nghề dự kiến tăng từ 4% đến 60% trong giai đoạn đến năm 2033, tùy từng ngành. Trong đó, nhu cầu tuyển kỹ thuật viên điện mặt trời có thể tăng 48%, kỹ thuật viên điện gió tăng tới 60%.

Công nhân tại nhà máy sản xuất (Ảnh: Getty).

Sự tăng trưởng này đến từ hàng tỷ USD vốn đầu tư liên bang cho các dự án xây dựng, năng lượng và hạ tầng, cùng nhu cầu phát triển nhà thông minh, trạm sạc xe điện và hệ thống tự động hóa.

Dù còn nhiều thách thức như lực lượng lao động già hóa, định kiến xã hội với nghề tay chân và thiếu đào tạo nghề trong trường học, thị trường vẫn đang “thưởng lớn” cho những người sẵn sàng gia nhập.

Mức lương trung bình của thợ điện tại Mỹ hiện trên 61.000 USD/năm và khoảng 90% lao động tay nghề cho biết họ hài lòng với công việc.