Hành trình kết nối liền mạch công nghệ với chất lượng cuộc sống

Khi khái niệm cuộc sống thông minh đang ngày càng trở nên phổ biến, công nghệ không còn dừng lại ở việc hỗ trợ con người, mà đang dần trở thành một phần thiết yếu trong không gian sống. Nắm bắt xu hướng này, IMOU đã từng bước khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu công nghệ gắn bó chặt chẽ với đời sống của các gia đình người Việt.

Được thành lập từ năm 2015, IMOU ra mắt thị trường Việt Nam năm 2019 với sứ mệnh mang đến các sản phẩm camera và Smart Home (nhà thông minh). Những sản phẩm của IMOU cũng nhanh chóng nhận được sự yêu thích của gia đình người Việt, đưa thương hiệu này ngày càng trở nên phổ biến.

Khảo sát của NielsenIQ thực hiện mới đây cho biết, IMOU là thương hiệu camera IP bán chạy nhất từ trước đến nay tại cửa hàng chuyên về thiết bị camera IP, IMOU cũng là thương hiệu được nhiều khách hàng hỏi mua nhất khi có nhu cầu sắm sửa thiết bị camera.

Đồng thời, đa phần nhà bán lẻ đều giới thiệu thương hiệu này cho người dùng vì hình ảnh chất lượng cao, giao diện thân thiện với người dùng đi kèm mức giá cạnh tranh.

Tại Việt Nam, IMOU không chỉ đơn thuần tiếp cận thị trường bằng các thiết bị an ninh truyền thống đơn lẻ, mà còn xây dựng hệ sinh thái Smart Home toàn diện qua 4 dòng sản phẩm chủ lực gồm: IMOU Security, IMOU Link, IMOU Robots, and IMOU IoT.

IMOU không ngừng nâng cao độ thông minh và chính xác của sản phẩm, mang đến những giải pháp tiện ích, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của người dùng.

Liên tục cải thiện và đa dạng hoá danh mục sản phẩm trong hệ sinh thái, IMOU duy trì vị thế thương hiệu hàng đầu thị trường trong lĩnh vực công nghệ AI và Smart Home. Các cải tiến đều hướng tới một mục tiêu duy nhất: Phục vụ cho người tiêu dùng một cuộc sống thông minh và tiện nghi hàng đầu.

Hệ sinh thái Smart Home toàn diện (Ảnh: IMOU).

IMOU được vinh danh là thương hiệu Smart Home được yêu thích nhất 2025

Giúp người dùng tận hưởng cuộc sống thông minh và an toàn thông qua việc cung cấp những sản phẩm, dịch vụ hàng đầu cũng chính là tầm nhìn và sứ mệnh mà IMOU đặt ra ngay từ những ngày đầu hình thành và phát triển.

Với những dấu ấn trên thị trường Việt Nam, năm 2025, IMOU được xướng tên tại hạng mục thương hiệu Smart Home được yêu thích nhất tại Tech Awards 2025.

Đại diện IMOU nhận giải thưởng (Ảnh: Tùng Mậu).

Tại lễ vinh danh, Ban tổ chức Tech Awards đánh giá cao việc IMOU mang đến các giải pháp camera an ninh đáp ứng đúng nhu cầu quan tâm của người dùng Việt, giúp khách tham quan hiểu rõ hơn về hệ sinh thái và lựa chọn giải pháp bảo vệ thông minh cho ngôi nhà.

Người dùng tìm hiểu về các giải pháp của Imou (Ảnh: Tùng Mậu).

Ông Kevin - Giám đốc Imou Khu vực Đông Nam Á - cho biết: “Với đội ngũ R&D chiếm đến 60% nhân sự, IMOU không ngừng cải tiến công nghệ và tối ưu giá thành để các giải pháp Smart Home tiếp cận gần hơn với gia đình Việt. Giải thưởng là sự ghi nhận ý nghĩa, tiếp thêm tiếp thêm động lực cho IMOU tiếp tục mang đến những công nghệ an ninh thông minh hơn trong thời gian tới”.

Các giải pháp của IMOU thu hút khách tham quan tìm hiểu (Ảnh: Tùng Mậu).

Với cam kết này, IMOU khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư vào đổi mới công nghệ, mở rộng danh mục sản phẩm và hoàn thiện hệ sinh thái Smart Home, dựa trên năng lực AI, điện toán đám mây và sự thấu hiểu nhu cầu người dùng hiện đại. Việc tập trung vào các dòng sản phẩm chủ lực như IMOU Security, IMOU Link, IMOU Robots và IMOU IoT sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong tương lai.

Xem thêm tại: https://www.imou.com/vn