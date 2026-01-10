Áp lực chuyển đổi số lớn, sàn giao dịch việc làm quốc gia chuẩn bị vận hành

Chiều 10/1, Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, dù đối mặt nhiều biến động về tổ chức và bối cảnh kinh tế - xã hội phức tạp, Cục Việc làm vẫn hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ trên các lĩnh vực việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Minh Thắng).

Hơn 2 triệu lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm

Theo báo cáo, năm 2025, Cục Việc làm đã theo dõi sát các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao và đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị trong 9 tháng đầu năm ở mức 2,39%, dự kiến cả năm duy trì dưới 4%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69,7%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ chiếm 29,1%, tiệm cận mục tiêu cả năm.

Đáng chú ý, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt khoảng 35,1%, hoàn thành chỉ tiêu được giao. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục được triển khai kịp thời, xuyên suốt, với hơn 2 triệu lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm; số người hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm so với năm 2024, phản ánh xu hướng phục hồi của thị trường lao động.

Phó Cục trưởng Cục Việc làm Bùi Đức Nhưỡng đọc báo cáo Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 (Ảnh: Minh Thắng).

Công tác xây dựng thể chế được xác định là một trong những kết quả nổi bật của Cục Việc làm trong năm 2025. Cục được giao xây dựng 27 văn bản quy phạm pháp luật, gồm luật, nghị định, thông tư và quyết định. Đến thời điểm báo cáo, Cục đã hoàn thành tham mưu ban hành 24/27 văn bản.

Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Đức Thiện, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Nội vụ), cho biết việc sáp nhập, kiện toàn tổ chức diễn ra trong bối cảnh có nhiều yếu tố tâm lý, song Cục Việc làm vẫn hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, trong đó có việc tham gia xây dựng Luật Việc làm và hàng loạt nghị định hướng dẫn.

Theo ông Thiện, việc ban hành các nghị định mới đã làm thay đổi khung chính sách việc làm và an toàn, vệ sinh lao động, vừa là thành tích của năm 2025, đồng thời đặt ra thách thức lớn cho giai đoạn thực thi trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Trong lĩnh vực chính sách việc làm, Cục Việc làm đã tham mưu nhiều nội dung liên quan đến quản lý lao động nước ngoài, hỗ trợ tạo việc làm và giảm nghèo bền vững. Tính đến tháng 11/2025, cả nước có khoảng 170.215 lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam.

Từ tháng 7/2025, việc phân cấp, phân quyền 100% thủ tục cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động cho địa phương được triển khai, góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao tính chủ động của các địa phương trong quản lý lao động.

Các hoạt động về an toàn, vệ sinh lao động trong năm 2025 được triển khai với quy mô lớn. Riêng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động đã ghi nhận gần 950.000 lượt người được huấn luyện, hơn 12.600 sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc, cùng hàng chục nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp trên cả nước.

Ở góc độ chuyển đổi số, ông Lê Thanh Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ Nội vụ), đánh giá nhiệm vụ chuyển đổi số của Cục Việc làm rất nặng, áp lực lớn, đặc biệt với các nền tảng quốc gia gắn với Cổng dịch vụ công quốc gia. Theo ông, năm 2026 sẽ là năm "đòi kết quả, đòi sản phẩm", khi các nhiệm vụ đã được phân công, bố trí kinh phí và đến hạn hoàn thành.

Tập trung đưa sàn giao dịch việc làm quốc gia đi vào hoạt động

Thông tin thêm về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, ông Ngô Xuân Liễu, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm quốc gia, cho biết sàn giao dịch việc làm quốc gia là một trong những nhiệm vụ lớn của năm 2025. Việc xây dựng sàn trong bối cảnh mới đặt ra yêu cầu cao về dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung".

Ông Ngô Xuân Liễu, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm quốc gia (Ảnh: Minh Thắng).

Theo ông, sàn giao dịch việc làm đã hoàn tất đánh giá an toàn thông tin với C06 (Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Bộ Công an) và được thống nhất đưa vào sử dụng. Ông kỳ vọng các thủ tục sẽ được hoàn tất và dự kiến đưa sàn giao dịch việc làm vào khai trương sau Đại hội XIV của Đảng. Cùng với đó, các cơ sở dữ liệu về lao động nước ngoài, bảo hiểm thất nghiệp đang từng bước hoàn thiện, một số đã có bản "demo" và có thể đưa vào tập huấn, vận hành trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình cho biết năm 2025 là một năm đặc biệt đối với công tác tổ chức, cán bộ của Cục. Việc sáp nhập Cục An toàn, vệ sinh lao động cùng các đơn vị sự nghiệp về Cục Việc làm đặt ra yêu cầu rất lớn trong điều hành, nhất là khi lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động có nhiều đặc thù chuyên môn sâu.

Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình (Ảnh: Minh Thắng).

Theo ông Bình, trong năm qua, lãnh đạo Cục đã dành nhiều thời gian để vừa nắm bắt chuyên môn mới, vừa đảm bảo bộ máy sau sáp nhập vận hành thông suốt. Cùng với đó, nhiệm vụ xây dựng, vận hành hệ thống công nghệ thông tin và các cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực việc làm được xác định là một trong những áp lực lớn nhất.

"Năm qua, Cục đã cố gắng đảm bảo các nhiệm vụ để vận hành hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu liên quan đến lĩnh vực việc làm. Đây cũng là một trong những trăn trở lớn nhất của lãnh đạo Cục và là nhiệm vụ trọng tâm trong năm tới", Cục trưởng Cục Việc làm nói.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương đánh giá cao những kết quả mà Cục Việc làm đạt được trong năm 2025.

Bước sang năm 2026, Thứ trưởng đề nghị Cục Việc làm tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng và hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động, bảo đảm đồng bộ với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (Ảnh: Minh Thắng).

Cùng với đó, Cục cần tăng cường theo dõi, phân tích, dự báo thị trường lao động, đẩy mạnh xây dựng và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu thị trường lao động quốc gia, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ và nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Thứ trưởng cũng yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công; đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.