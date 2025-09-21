Làm rõ vụ việc chủ tàu cá ở TPHCM bị đánh tại Quảng Trị

Ngày 21/9, lãnh đạo UBND xã Bắc Trạch (Quảng Trị), xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ xô xát khiến một ngư dân phải nhập viện.

Nạn nhân là ông N.V.Đ. (SN 1984, trú tại TPHCM), chủ một tàu cá.

Theo thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương, khoảng 22h ngày 19/9, ông Đ. đưa tàu vào bến thuyền ở xã Bắc Trạch để nhập hải sản, tiếp nhiên liệu thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người, dẫn đến xô xát.

Ngư dân Đ. điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Hải Xuân).

Hậu quả, ông Đ. bị thương, được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba - Đồng Hới (Quảng Trị) cấp cứu.

Công an xã Bắc Trạch đang xác minh, triệu tập những người liên quan để làm rõ.