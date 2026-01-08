Người đàn ông trồng giống chuối ra quả độc lạ khiến cả xóm tò mò

Những buồng chuối có hình dáng độc đáo như 2 bàn tay chắp lại đang thu hút sự chú ý của người dân xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Giống này được anh Nguyễn Nhật Anh (46 tuổi) trồng thử nghiệm, bước đầu cho kết quả khả quan, hứa hẹn mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho địa phương.

Anh Nguyễn Nhật Anh, trú tại thôn Duy Tân, xã Lao Bảo chia sẻ: "Ở địa phương tôi trồng chuối rất nhiều, nhưng kiểu dáng quả như thế này thì chưa từng thấy. Tôi biết đến giống chuối độc đáo này vào đầu năm 2024 thông qua một người bạn, sau đó mua 2 cây về trồng thử. Tìm hiểu thêm, tôi được biết đây là chuối bàn tay Phật".

Cây chuối của anh Anh cho quả độc đáo, giống 2 bàn tay chắp lại (Ảnh: Nhật Anh).

Thời điểm mới trồng, cây chuối cao khoảng 1,5m. Quá trình chăm sóc được anh thực hiện tương tự các giống chuối bản địa, bao gồm bón phân, vôi định kỳ, cải tạo đất và chủ động phòng ngừa sâu bệnh.

Sau hơn một năm, cả 2 cây chuối đều sinh trưởng tốt, thân khỏe, tán lá xanh đậm. Khi cây trổ buồng, hình dáng quả dần hiện rõ đúng như kỳ vọng. Các nải chuối dính chặt vào nhau, chụm lại và càng lớn càng giống hình bàn tay Phật.

"Khi chín chuối có màu vàng tươi, mùi thơm, vị ngọt đậm, mỗi nải nặng hơn 3,5kg. Hình dáng quả lạ mắt nên nhiều người trong xóm tò mò, tìm đến xem tận mắt", anh Anh chia sẻ.

Giống chuối bàn tay Phật sinh trưởng tốt ở vùng đất Lao Bảo (Ảnh: Nhật Anh).

Không chỉ cho quả có hình dáng đặc biệt, giống chuối anh Anh trồng thử trên vùng đất Lao Bảo còn cho thấy khả năng sinh trưởng ổn định, thích nghi tốt với điều kiện thổ nhưỡng địa phương. Từ 2 gốc ban đầu, anh đã nhân giống được khoảng 25 cây con.

Những nải chuối có hình dáng độc lạ không chỉ thu hút sự chú ý của người dân địa phương mà còn nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng khi anh Anh đăng tải trên Facebook cá nhân. Thậm chí, đã có người liên hệ mua 4 cây giống với giá 500.000 đồng/cây.

Theo tìm hiểu, giống chuối bàn tay Phật phổ biến tại Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines và một số vùng Nam Trung Quốc. Đây là giống thuộc nhóm chuối sứ, hình thành do đột biến tự nhiên trong quá trình phát triển buồng, khiến quả chụm sát vào nhau.

"Với hình dáng lạ mắt và ý nghĩa tâm linh khi chuối mang hình tượng bàn tay Phật, tôi nghĩ nếu đưa ra thị trường sẽ có nhiều người mua để thờ cúng, nhất là vào dịp Tết. Trồng thành công giống chuối này, tôi kỳ vọng mở rộng mô hình, cùng bà con trong vùng phát triển kinh tế", anh Anh chia sẻ thêm.

Ngoài chuối bàn tay Phật, anh Anh còn sưu tầm và trồng nhiều giống cây đột biến khác như ổi, chanh để làm cây cảnh, cung cấp cho các quán cà phê, nhà hàng trang trí. Bên cạnh đó, anh còn mở trang trại nuôi dúi để phát triển kinh tế.

Từ 2 gốc ban đầu, anh đã nhân giống được khoảng 25 cây con (Ảnh: Nhật Anh).

Ông Lê Bá Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Lao Bảo, cho biết việc anh Anh trồng thành công giống chuối có hình dáng bàn tay Phật bước đầu cho thấy loại cây này có khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương.

Theo ông Cường, mô hình thử nghiệm của anh Anh là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của người dân trong việc tìm tòi, thử nghiệm các giống cây trồng mới, góp phần đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị kinh tế.

"Xã Lao Bảo và các địa phương lân cận được xem là vựa chuối của tỉnh Quảng Trị, mỗi năm cung cấp ra thị trường lượng lớn chuối mật mốc. Anh Anh trồng thành công giống chuối bàn tay Phật có thể mở ra hướng đi mới cho người dân, góp phần nâng cao giá trị cây chuối, nhất là vào dịp Tết", ông Cường nhận định.