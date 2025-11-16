Những ánh mắt buồn ở thủ phủ mai Tết lớn nhất miền Trung sau bão Kalmaegi

Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là các phường An Nhơn Bắc, An Nhơn Đông,... tỉnh Gia Lai), nơi được xem là thủ phủ mai vàng lớn nhất miền Trung vốn nhộn nhịp, giờ đây xơ xác sau bão Kalmaegi (bão số 13).

Tại cánh đồng hoa mai Trung Lý, phường An Nhơn Bắc, hàng loạt vườn mai bị gió bão càn quét tơi tả. Hàng nghìn chậu mai bị ngã đổ, rụng lá, cành khô khiến cây suy kiệt, nhiều cây chết dần.

Bà Trần Thị Kim Hà (58 tuổi, trú phường An Nhơn Bắc) cho biết gia đình có hơn 10.000 chậu mai, trong đó khoảng 3.000 cây tuổi 4-5 năm được chuẩn bị xuất bán cho thương lái Bắc - Nam vụ Tết này, nhưng nay đều đã bị hư hại sau bão số 13.

“Gia đình nhận cọc hơn 200 triệu đồng nhưng phải trả lại khách hàng vì mai hư hỏng. Chậu đổ vỡ hàng loạt mà không có tiền khắc phục. Chồng thì tai biến, còn mai bị thiệt hại nặng nên mấy hôm nay tôi mất ăn mất ngủ vì lo không có tiền trả nợ, không biết xoay xở thế nào để cứu vườn mai”, bà Hà nghẹn ngào nói.

Theo bà Hà, gần 1 tỷ đồng vốn và công chăm sóc suốt năm đều trông chờ vào vụ Tết, nhưng bão đến cuốn sạch thành quả. “Giờ coi như tôi trắng tay, chẳng biết làm sao. Trời làm thì chịu thôi, nhưng dân khổ lắm!”, bà Hà bất lực nói.

Con trai bà Hà, anh Nguyễn Ngọc Hoàng Đức (37 tuổi) cũng trồng hơn 10.000 chậu mai nhưng gần như không có mai để bán trong vụ Tết này.

Anh gọi bão số 13 là “bão cháy”, vì toàn bộ vườn mai đều cháy lá, rụng lá, thiệt hại hàng tỷ đồng. Anh Đức mong chính quyền có chính sách hỗ trợ vay vốn để người dân vượt qua khó khăn.

Tại cánh đồng mai bạt ngàn ở phường An Nhơn Đông, những vườn mai xanh tốt hứa hẹn vụ Tết bội thu giờ trở nên xơ xác.

Nhiều vườn mai chuyển qua màu vàng, lá rụng, chậu vỡ bỏ ven đường... Người trồng mai cố gắng chăm sóc, với hi vọng cứu được cây nào cho dịp Tết thì cứu.

Ông Bùi Xuân Ba (80 tuổi, trú phường An Nhơn Đông) cho biết năm ngoái mai nở muộn, không bán được nên ông phải giữ lại chăm sóc, kỳ vọng vụ Tết này khấm khá hơn thì lại bị bão số 13 cuốn sạch.

“Nghề trồng mai mỗi năm chỉ một vụ Tết, mà giờ coi như trắng tay vì bão. Tôi 80 tuổi rồi giờ mới chứng kiến trận cuồng phong với sức tàn phá khủng khiếp như vậy. Vụ mai Tết này xem như bỏ”, ông Ba nói.

Anh Nguyễn Văn Bảy (48 tuổi, trú cùng phường) cho biết gió bão mang theo hơi nước biển mặn, sau bão trời lại không mưa khiến lá mai khô và rụng, nụ dễ bung sớm.

“Bão quá khủng khiếp, khả năng có mai bán dịp Tết khá thấp và bông búp cũng không đẹp như bình thường”, anh nói.

Người dân đang cố chăm sóc, hi vọng cây hồi phục có thể bán cuối năm, còn cây nở sớm thì đành giữ lại vụ sau.

Do đang trong giai đoạn tạo nụ, gặp gió bão đánh rụng lá nên cây mai sẽ nở sớm khiến nông dân điêu đứng.

Những chậu mai đưa lên đường lớn chuẩn bị bán dịp Tết, nhưng nay xơ xác sau bão.

Vị trí làng mai Háo Đức, xã Nhơn An, tỉnh Bình Định cũ (nay thuộc phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), nơi được xem là thủ phủ mai vàng nổi tiếng ở miền Trung (Ảnh: Google Maps).