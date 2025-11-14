Nghề chỉ làm vào mùa mưa, mang niềm vui đi khắp thôn xóm

Cứ mỗi độ cuối năm, khi miền Trung bước vào mùa mưa bão, anh Lê Văn Tài (45 tuổi, xã Gò Nổi, Đà Nẵng) lại rong ruổi khắp các xã miền núi, trung du Đà Nẵng với chiếc máy làm bỏng ngô di động của mình.

Hơn 10 năm gắn bó với công việc này, anh Tài không chỉ kiếm thêm thu nhập mà còn mang niềm vui đến cho người dân.

Chiếc xe làm bỏng ngô di động đi đến đâu, người dân tập trung đông đến đấy (Ảnh: Ngô Linh).

Tại thôn Ngọc Kinh Tây (xã Hà Nha, Đà Nẵng) sau khi nước lũ rút, anh Tài nhanh chóng sắp xếp đồ nghề trong sự háo hức của người dân địa phương. Tiếng gọi nhau í ới vang lên, mọi người mang theo thau nhựa đựng nguyên liệu để nổ bỏng.

Bà Nguyễn Thị Hồng (65 tuổi, thôn Ngọc Kinh Tây) cho biết nghe tiếng máy bỏng tạch tạch, bà vội vàng chuẩn bị gạo, ngô, mì tôm và đường rồi cùng cháu nội ra khu vực tập trung.

"Dù ngoài hàng quán bán nhiều nhưng ăn không ngon bằng, cứ đến mùa mưa là tôi lại chờ xe bỏng đi ngang", bà Hồng vui vẻ nói.

Từng cọng bỏng ngô nóng hổi khiến nhiều người mê mẩn (Ảnh: Ngô Linh).

Điểm đặc biệt ở chiếc máy của anh Tài là các nguyên liệu được xay mịn trước khi nổ bỏng. Anh Tài giải thích, việc xay thành bột giúp các nguyên liệu hòa trộn đều, bỏng làm ra nở phồng, xốp và chín đều.

Để bỏng nở bung to, cần cho nhiều gạo, bắp và giảm lượng đường. Những cọng bỏng thơm phức, hình dạng bắt mắt như những chiếc ống hút khổng lồ có sức hấp dẫn kỳ lạ, khiến ai nấy đều háo hức chờ đến lượt mình để thưởng thức hương vị bỏng theo sở thích cá nhân.

Sau khi xay mịn, anh Tài sẽ cân ký để tính tiền công, giá 15.000-20.000 đồng/kg tùy loại. Khu vực làm việc của anh chủ yếu ở các xã trung du, miền núi Đà Nẵng như Hà Nha, Thượng Đức, Đông Giang, Trà My…

"Nghề này chủ yếu lấy công làm lời, ngày nhiều thì thu nhập vài trăm nghìn, ngày ít chỉ đủ tiền xăng. Dù vất vả là vậy nhưng không đi thì nhớ nghề, dân họ cũng nhớ mình", anh Tài chia sẻ.

Bỏng ngô là món ăn dung dị, được trẻ em ở các vùng nông thôn Đà Nẵng rất yêu thích. Món bỏng ngô giòn tan, hương thơm hòa quyện của gạo, ngô cùng mùi gừng thoang thoảng… là thức quà giản dị nhưng đượm tình quê hương xứ sở.