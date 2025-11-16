Báo Trung Quốc bình luận sau khi đội nhà thắng sốc và U22 Việt Nam thất bại

Ở lượt trận thứ hai giải giao hữu Panda Cup diễn ra ở Thành Đô, U22 Việt Nam đã thất bại với tỷ số 0-1 trước U22 Uzbekistan, còn U22 Trung Quốc bất ngờ giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U22 Hàn Quốc.

Behram Abduweli là người hùng của U22 Trung Quốc khi ghi cú đúp vào lưới U22 Hàn Quốc (Ảnh: Sohu).

Những kết quả này đã khiến cho giải Panda Cup trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Sau hai lượt trận đầu tiên, cả 4 đội U22 Trung Quốc, U22 Hàn Quốc, U22 Việt Nam và U22 Uzbekistan đều có 3 điểm. Cơ hội vô địch chia đều cho cả 4 đội bóng.

Các tờ báo Trung Quốc tập trung vào ca ngợi màn trình diễn xuất thần của đội nhà. Tờ Sohu có bài viết: “Từ thất bại trước U22 Việt Nam, tới chiến thắng ngoạn mục trước U22 Hàn Quốc. Cánh cửa vô địch mở toang trước mắt U22 Trung Quốc”.

Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: “Điều đáng mừng là chỉ sau 3 ngày điều chỉnh từ thất bại trước U22 Việt Nam, U22 Trung Quốc đã có màn lột xác ấn tượng khi đánh bại U22 Hàn Quốc với tỷ số 2-0 và mở toang hy vọng vô địch giải Panda Cup.

Những cổ động viên theo dõi giải đấu hẳn vẫn nhớ rằng ở trận ra quân, U22 Trung Quốc đã bất ngờ để thua 0-1 trước U22 Việt Nam, đội bóng được đánh giá là yếu nhất giải đấu. Kết quả đó khiến nhiều người hâm mộ thất vọng.

Vì vậy, khi phải đối đầu với U22 Hàn Quốc, đội mạnh hơn rất nhiều, phần lớn khán giả chỉ dám kỳ vọng một kết quả hòa. Tuy nhiên, với việc các trụ cột như Kuai Jiwen, Chen Zeshi, Yimuran trở lại sau Đại hội Thể thao Toàn quốc, sức mạnh và chiều sâu đội hình của Trung Quốc đã tăng lên đáng kể. Đây chính là những yếu tố then chốt giúp đội nhà tạo nên cú lội ngược dòng ấn tượng.

U22 Việt Nam thất bại 0-1 trước U22 Uzbekistan (Ảnh: UFA).

Khác với trận đấu với U22 Việt Nam, U22 Trung Quốc thi đấu bình tĩnh hơn, tận dụng rất tốt sai lầm của U22 Hàn Quốc để tung ra đòn trừng phạt. Sau nỗi thất vọng cùng cực, người hâm mộ Trung Quốc đã hân hoan trở lại. Họ đã hô vang tên của những người hùng, tạo ra làn sóng phấn khích trên khán đài”.

Bình luận về thất bại của U22 Việt Nam trước U22 Uzbekistan, tờ Sohu viết: “Trước trận đấu này, U22 Việt Nam có phong độ và tâm lý tốt hơn so với đối thủ. Trong lần chạm trán vào tháng 3 tại Diêm Thành, U22 Việt Nam từng cầm chân U22 Uzbekistan với tỷ số 0-0.

Sức mạnh của U22 Việt Nam ngày càng được cải thiện, khiến người hâm mộ tin vào chiến thắng của đội nhà trước U22 Uzbekistan. Thế nhưng, bàn thắng chớp nhoáng của Khamidov Saidkhon ở phút thứ 4 đã khiến kế hoạch của U22 Việt Nam sụp đổ.

Bàn thắng ấy khiến cho kế hoạch chơi phòng ngự phản công của U22 Việt Nam phá sản. Thực tế, trong trận đấu này, U22 Uzbekistan cũng kiểm soát bóng nhiều hơn, tung ra nhiều cú dứt điểm hơn. Do đó, họ xứng đáng có được chiến thắng”.

Tờ 163 nói về lý do U22 Trung Quốc thất bại trước U22 Việt Nam ở lượt trận mở màn. Tờ báo này viết: “Việc vắng mặt tới 12 cầu thủ vì bận tham dự Đại hội thể thao toàn quốc khiến cho U22 Trung Quốc chấp nhận thất bại trước U22 Việt Nam trong trận mở màn.

Ngay sau Đại hội, 9 cầu thủ đã tức tốc tập trung cùng đội U22 Trung Quốc, chỉ có ba cầu thủ không tham dự vì chấn thương là Wang Yudong, Peng Xiao và Li Xinxing.

Những sự bổ sung này giúp cho U22 Trung Quốc cải thiện sức mạnh và sự tự tin. Vì thế, đội bóng của HLV Antonio Puche đã tiếp tục gieo sầu cho U22 Hàn Quốc, giống như trận đấu ở Diêm Thành hồi tháng 3”.

Tờ News China bình luận về cục diện giải Panda Cup: “Giải đấu đang trở nên gay cấn hơn bao giờ hết khi cả 4 đội đang có cùng 3 điểm. Điều đó khiến cho những trận đấu ở lượt trận cuối cùng trở nên đáng chú ý hơn bao giờ hết. Cả 4 đội đều có khả năng trở thành nhà vô địch. Điều đó cho thấy trình độ rất sát nhau của các đội bóng”.

Theo lịch thi đấu, U22 Việt Nam sẽ đối đầu với U22 Hàn Quốc vào lúc 14h30 ngày 18/11. Trong khi đó, U22 Trung Quốc đối diện với U22 Uzbekistan vào lúc 18h35 cùng ngày. U22 Việt Nam cần giành chiến thắng trước U22 Hàn Quốc và có hiệu số bàn thắng tốt nhất để giành chức vô địch.