Thêm một trường trình Thủ tướng phê duyệt mô hình “đại học“

Mô hình "đại học" sẽ gồm các trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trực thuộc nhằm phù hợp với tình hình mới.

Thông tin trên được TS Kiều Xuân Thực, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (ĐH) thông tin tại lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam và ngày hội đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 chiều nay (16/11).

Theo lộ trình chuẩn bị lên đại học trước đó, nhà trường đặt mục tiêu đạt 3-5 trường vào năm 2025.

Hồi đầu tháng 1, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội đã thành lập hai trường trực thuộc gồm: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường Điện - Điện tử.

Như vậy, hiện trường này có 5 trường trực thuộc gồm: Ngoại ngữ - Du lịch; Cơ khí - Ô tô; Kinh tế; Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Trường Điện - Điện tử.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội (Ảnh: M. Hà).

Theo Hiệu trưởng nhà trường, với việc thành lập thêm hai trường nhằm hoàn thành chiến lược, mục tiêu để chuyển đổi mô hình quản trị từ "trường đại học" thành "đại học" đa ngành, đa lĩnh vực.

Chỉ đạo tới nhà trường chiều nay, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội cho rằng, tương lai nhà trường sẽ là “đại học” sáng tạo, nhân văn và hội nhập với nhiều trường thành viên.

“Nếu không xuất phát, bao giờ mới đến đích. Xuất phát bây giờ có thể khó khăn và nhiều người nghi ngờ tính thực thi nhưng hãy thử nhìn lại cách đây 40 năm, chúng ta từng là một nước nghèo nhất thế giới và không đủ ăn.

Sau 40 năm đổi mới, chúng ta không những đủ ăn mà còn xuất khẩu hàng triệu tấn lương thực ra thế giới”, ông Đỗ Văn Chiến nói.

Gửi gắm tới nhà trường, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng, trước tình hình mới, mỗi thầy cô giáo cần tiên phong đổi mới phương pháp dạy học.

Nhà trường phải đổi mới chương trình đào tạo, làm sao đào tạo lý thuyết phải gắn kết chặt chẽ với sản xuất thực tiễn, giải quyết được các vấn đề mới do thực tiễn đề ra.

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội (Ảnh: Đ. Chiến).

"Đặc biệt, trường phải đẩy mạnh quốc tế hóa cả hai chiều, liên kết đào tạo liên kết quốc tế và cử thầy cô giáo ra quốc tế. Chúng ta ko thể sống một mình trong thế giới toàn cầu như hiện nay”, ông nói

Trước sự phát triển của công nghệ, ông yêu cầu nhà trường tiên phong trong chuyển đổi số và trong đào tạo để sinh viên ra trường đáp ứng được với không gian số; phải nâng tầm công tác nghiên cứu khoa học

Nhà trường cần xây dựng mạng lưới các doanh nhân để khảo sát thực tiễn, nhằm điều chỉnh phương pháp và chương trình phù hợp.

Đặc biệt, ông cũng đề xuất nhà trường chú ý đến miền núi và vùng khó khăn, nghiên cứu tiếp nhận sinh viên con em dân tộc thiểu số từ các trường dự bị đại học về đào tạo.