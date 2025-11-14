Bí mật từ Nhật về thăm nhà, nam lao động nhận cú tát “trời giáng” từ mẹ

“Sao mày về mà không nói cho ai biết hết?”, người mẹ trong đoạn clip tát vào mặt cậu con trai bất ngờ trở về từ Nhật Bản. Đôi mắt bà đỏ hoe, rưng rưng, miệng không ngừng “mắng” con.

Cú tát “trời giáng” ấy không phải vì giận mà do bà quá bất ngờ, cảm thấy thương con và nỗi nhớ con dồn nén suốt nhiều năm xa cách.

Lao động Việt bí mật về thăm nhà, nhận cú tát "trời giáng" của mẹ (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

Cảnh tượng này khiến cư dân mạng không khỏi xúc động. Đoạn clip thu hút hơn 1,6 triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt tương tác. Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ không cảm thấy bức xúc mà ngược lại rơi nước mắt trước phản ứng của người mẹ. Ai nấy đều thấu hiểu rằng, trong cái tát ấy không có giận dữ, chỉ có tình thương, nỗi nhớ và niềm hạnh phúc vỡ òa của người mẹ khi bất ngờ gặp lại con sau bao năm xa cách.

Lê Nhựt Trường (26 tuổi, quê tại tỉnh Đồng Tháp) cho hay đoạn clip được ghi lại vào thời điểm tháng 10/2023, khi anh bí mật về thăm nhà lần đầu tiên sau 3 năm đi làm tại Nhật Bản. Tháng 9 vừa qua, anh bí mật trở về lần thứ hai và cũng đã ghi hình lại khoảnh khắc ấy.

“Tôi muốn lưu giữ kỷ niệm nên đã đăng tải những đoạn clip của 2 lần về thăm nhà. Không ngờ, đoạn clip bị mẹ “tát” lại được dư luận quan tâm đến như vậy”, Trường nói.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Trường cho biết cả 2 lần về thăm nhà, anh chỉ tiết lộ cho người chị họ biết. Hai chị em bàn nhau tạo bất ngờ cho gia đình. Trường giả làm bạn của chị họ, còn chị thì giữ “nhiệm vụ” quay clip.

Trước đây, Trường nặng 82kg, nhưng sau thời gian dài lao động tại Nhật, anh sụt còn 65kg, người gầy nhom. Vì thế trong ngày hội ngộ, lúc đầu mẹ hoàn toàn không nhận ra anh.

Khoảnh khắc bước vào nhà, nhìn thấy con trai bất ngờ xuất hiện, mẹ Trường sững người vài giây rồi bật khóc.

“Trong đầu mình chỉ nghĩ mẹ sẽ ôm thôi, không ngờ lại bị tát. Nhưng đó là cái tát thương, cái tát nhớ”, Trường cười.

Trường nghỉ học từ sớm, sang Nhật Bản làm việc từ tháng 10/2020, ngay khi dịch Covid-19 vừa hạ nhiệt. Tại quốc gia này, anh được nhận vào làm trong ngành xây dựng, một trong những ngành nghề vất vả và đòi hỏi sức bền cao.

“Những ngày đầu sang Nhật, tôi gặp rất nhiều khó khăn. Vừa bỡ ngỡ, vừa bất đồng ngôn ngữ, khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật lại kém nên lắm lúc, tôi không theo kịp mọi người.

Có những hôm làm việc mệt đến rã rời, chỉ ước được về nhà, được nghe giọng ba mẹ ngoài sân như ngày nào. Tôi nhớ nhà đến mức gọi điện cho ba mẹ mỗi ngày. Nhiều lần nhìn thấy cả nhà quây quần qua màn hình điện thoại, còn mình ở nơi xa xứ, tắt máy rồi chỉ biết khóc một mình”, Trường nghẹn giọng, kể.

Làm việc ở xứ người, chàng trai trải lòng có những lúc cảm thấy tủi thân và áp lực, nhất là khi xa gia đình trong thời gian dài. Thế nhưng, mỗi ngày, anh đều nhắc nhở bản thân phải cố gắng nhiều hơn vì tương lai phía trước. Gia đình chính là nguồn động lực to lớn để anh vượt qua khó khăn, thử thách trong sự nghiệp.

"Mỗi lần về thăm nhà, đến lúc phải tạm biệt gia đình để tiếp tục hành trình sang Nhật làm việc, tôi đều xúc động khi nghe ba mẹ hỏi câu: "Con đi nữa hả, khi nào con về?". Biết gia đình luôn nhớ thương và dõi theo mình, tôi thấy vừa ấm lòng vừa có thêm động lực để cố gắng hơn mỗi ngày", anh chia sẻ.