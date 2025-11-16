Nữ giáo viên kiếm nửa tỷ đồng mỗi năm từ "nghề tay trái"

Bà Lê Thị Giang (50 tuổi), giáo viên Trường Tiểu học Phú Nhuận, xã Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hóa, không chỉ gắn bó với bục giảng mà còn là một "nông dân" mát tay với nghề nuôi hươu, mang về thu nhập "khủng", gần nửa tỷ đồng mỗi năm.

Năm 2020, nhận thấy tiềm năng kinh tế từ việc nuôi hươu tại địa phương, bà Giang quyết định thử sức.

"Ngoài giờ lên lớp, soạn giáo án, tôi thích làm nông nghiệp để giải trí nên bàn với chồng nuôi thêm hươu cho vui", bà Giang chia sẻ về quyết định ban đầu.

Bà Giang có thu nhập nửa tỷ đồng/năm nhờ nuôi hươu (Ảnh: Hạnh Linh).

Sau khi hoàn tất thủ tục cấp phép, vợ chồng bà Giang đầu tư xây dựng chuồng trại, trồng cỏ và mua 10 con hươu giống. Chỉ sau 2 năm chăm sóc, hươu đực cho nhung, hươu cái bước vào thời kỳ sinh sản.

Bà Giang phấn khởi cho biết: "Nhung hươu có giá 15 triệu đồng/kg. Còn hươu con, sau 4 tháng chăm sóc được bán với giá 30 triệu đồng/con. Thấy tiền lời thu về ngày một khá, tôi vui và ham lắm".

Từ thành công ban đầu, bà Giang mạnh dạn mở rộng quy mô. Trên diện tích vườn gần 2ha, bà dành một phần trồng cỏ và phần còn lại để nuôi hươu. Nhờ kỹ thuật chăm sóc tốt, đàn hươu sinh sản đều, có thời điểm tổng đàn lên tới 40 con.

Theo bà Giang, nuôi hươu không quá phức tạp, thức ăn chủ yếu là lá cây, cỏ tự nhiên và chúng ít mắc bệnh. Một con hươu có thể sống hơn 20 năm nếu được chăm sóc tốt, mang lại nguồn thu nhập ổn định và lâu dài.

Hươu là vật nuôi khá đơn giản và ít bệnh (Ảnh: Hạnh Linh).

Để đảm bảo chất lượng nhung tốt nhất, hươu cần được bồi bổ từ 1 đến 2 tháng trước khi thu hoạch. Nhung hươu được cắt trong vòng 45 ngày, theo bà Giang đây là thời điểm giàu dược chất nhất. Trung bình, mỗi con hươu đực trưởng thành có thể cho 2 lứa nhung/năm.

"Mỗi năm, tôi xuất bán khoảng 20 con hươu giống, mỗi con có giá khoảng 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, tôi còn thu hoạch 20 cặp nhung hươu, bán ra thị trường với giá 12 triệu đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, tôi có lãi khoảng nửa tỷ đồng", bà Giang tiết lộ về hiệu quả kinh tế.

Để quảng bá sản phẩm, bà Giang đã tận dụng mạng xã hội, lập kênh TikTok, Youtube để livestream (phát trực tiếp) chia sẻ kinh nghiệm và giới thiệu sản phẩm. Nhờ đó, lượng khách hàng biết đến ngày càng tăng.

"Trước đây, tôi chỉ nghĩ nuôi cho vui, ai ngờ sau này lại thành hướng đi kinh tế bền vững. Nghề nuôi hươu mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình và tạo việc làm cho một lao động ở địa phương với mức lương 6 triệu đồng/người/tháng", bà Giang nói.

Bà Giang học cách làm video, bán hàng qua mạng xã hội (Ảnh: Hạnh Linh).

Ông Lê Huy Tân, Trưởng Phòng Kinh tế xã Mậu Lâm, đánh giá cao sự năng động, sáng tạo của bà Giang. Mô hình nuôi hươu của gia đình bà không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, tạo việc làm cho lao động địa phương mà còn lan tỏa tinh thần làm kinh tế giỏi trong cán bộ, công chức.

Từ hiệu quả thực tế của mô hình bà Giang, nhiều hộ dân trong xã đã đến học hỏi và mạnh dạn đầu tư nuôi hươu. Hiện toàn xã Mậu Lâm có 5 mô hình nuôi hươu, mang lại nguồn thu nhập cao và tạo việc làm cho hàng chục lao động.

Ông Tân nhấn mạnh: "UBND xã khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức phát huy tinh thần vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa chủ động phát triển kinh tế gia đình. Việc làm này không chỉ giúp tăng thêm thu nhập chính đáng mà còn góp phần thay đổi tư duy, tạo động lực cho người dân học tập, làm theo".