Trương Vinh Hiển đánh bại Lý Hoàng Nam, vô địch giải pickleball ở Australia

Trận đấu giữa Trương Vinh Hiển và Lý Hoàng Nam tái hiện trận bán kết PPA châu Á được tổ chức ở Đà Nẵng vào tháng 10. Đó là trận đấu tranh cãi của hai tay vợt liên quan tới “bóng trong hay bóng ngoài”.

Ở trận chung kết PPA ở Australia diễn ra vào chiều nay (16/11), tranh cãi không xuất hiện. Thay vào đó, họ đã trình diễn những pha xử lý đẹp cho người hâm mộ.

Trương Vinh Hiển giành chức vô địch PPA Australia (Ảnh: FBNV).

Thêm một lần, Trương Vinh Hiển đã giành chiến thắng trước Lý Hoàng Nam. Tay vợt sinh năm 2004 đã xuất sắc giành chiến thắng 2-0 (11-9 và 11-3) để giành ngôi vị cao nhất.

Ở set 1, Vinh Hiển thi đấu chủ động và liên tục có lợi thế dẫn trước. Khi tỷ số là 5-2 nghiêng về Vinh Hiển, Hoàng Nam đã rút ngắn xuống còn 4-5. Tiếp đó, tay vợt trẻ tiếp tục dẫn trước 10-4, rồi bị đàn anh rút ngắn còn 9-10. Điều đáng mừng là Vinh Hiển đã thể hiện bản lĩnh và thắng 11-9.

Sang set 2, Vinh Hiển đã áp đảo Hoàng Nam khi thắng 10-1. Nhưng sau khi Hoàng Nam gỡ được 2 điểm thì trận đấu bất ngờ phải dừng 3 tiếng vì mưa to. Khi trở lại, Vinh Hiển đã hoàn thành nốt điểm số quyết định để thắng 11-3.

Chia sẻ sau khi giành chức vô địch giải PPA Australia, Vinh Hiển cho biết: “Đây là chiến thắng mà tôi đã mong đợi từ lâu. Tôi đã trải qua trận đấu khó khăn và rất hạnh phúc khi giành chiến thắng tại Australia”.