Cuộc sống trở lại nơi cảng cá huyết mạch miền Tây sau bão

Những ngày giữa tháng 11, không khí tại Cảng cá Tắc Cậu (xã Châu Thành, tỉnh An Giang) rộn ràng và sống động hơi thở của biển khơi và sức lao động. Cảnh lên hàng nhộn nhịp hòa cùng tiếng nói cười rôm rả, tạo nên một bức tranh sinh hoạt đầy hấp dẫn.

Từng chiếc tàu đánh bắt và thu mua thủy sản ồ ạt cập cảng, khoang hàng đầy ắp hàng chục tấn lộc biển tươi rói những cá, tôm, mực được khai thác chủ yếu trên vùng biển An Giang và một số tỉnh lân cận như Cà Mau, Bạc Liêu...

Sự trở về của những chuyến tàu đầy ắp không chỉ là dấu hiệu của một mùa đánh bắt bội thu, mang lại niềm vui khôn tả cho các chủ tàu, mà còn là nguồn hạnh phúc, là hy vọng cho hàng trăm lao động bám trụ nơi đây. Khối lượng hàng bốc dỡ càng lớn, công việc càng xôm, thù lao thợ nhận được càng cao, đồng nghĩa với cuộc sống gia đình được cải thiện.

Ngay khi tàu neo đậu, dây chuyền bốc dỡ vào guồng mau lẹ. Dù đã có một phần hải sản được phân loại và đóng túi nilon ngay trên ghe nhưng tại cảng, quy trình vẫn được thực hiện cẩn thận. Lao động phục vụ hậu cần thoăn thoắt phân loại lại, cân đong chính xác từng mẻ cá rồi ướp lạnh tức thì, chuyển lên xe để kịp đưa đến chợ.

Gần 15 năm gắn bó với việc phân loại cá, bà Trần Thị Bé Đẹp (55 tuổi) chia sẻ, các nữ lao động tại cảng hằng ngày phải xử lý hơn 20 loại cá khác nhau, trong đó phổ biến nhất là cá mối, cá đổng, cá ngân, cá mắt lộ, cá ngừ,….

Cái nghề vất vả, chủ - thợ đỗi đãi nhau thêm nghĩa tình. Những ngày cá về nhiều, ngoài tiền công, chủ tàu còn dành cho thợ túi cá miễn phí.

Thu nhập của các lao động ở cảng cá Tắc Cậu dao động từ 300.000-500.000 đồng/ngày, tùy mùa. Dù phần việc có lúc vất vả nhưng họ vẫn ngày đêm bám trụ tại cảng, miệt mài với công việc mưu sinh.

Những người lao động chân chất chỉ mong giá dầu và ngư lưới cụ được bình ổn, lộc biển dồi dào, để công việc được duy trì, có thu nhập khá, giúp họ có động lực tiếp tục gắn bó dài lâu ở quê hương mình.

Cá về cảng sau khi được bốc dỡ xuống bến cảng sẽ được chuyển qua khâu phân loại rồi cho vào các khay nhựa, ướp nước đá cho tươi ngon.

Mỗi khi một con tàu nặng mình cập cảng, guồng quay việc lại bắt đầu với hàng trăm lao động thời vụ tham gia vào các hoạt động hậu cần nghề cá.

Với công đoạn phân loại, ngoài nhận diện, gọi tên, cá còn được chia theo kích cỡ, độ tươi để xác định giá trị.

Khâu ủ, ướp lạnh sau đó là bước then chốt quyết định chất lượng sản phẩm. Đá lạnh, thường là đá xay mịn, được chuẩn bị sẵn sàng. Cá được xếp cẩn thận vào các thùng chứa chuyên dụng. Quy trình ướp được thực hiện theo nguyên tắc xen kẽ: một lớp đá lạnh được trải dưới đáy rồi tới một lớp cá, xong tiếp tục một lớp đá dày phủ lên trên. Đây là cách hạ nhiệt nhanh để thùng tôm cá lưu giữ ở mức gần 0 độ C.

Khâu sau cùng, những thùng cá lạnh được niêm phong, xếp lên xe tải chuyên dụng, bắt đầu hành trình từ cảng Tắc Cậu đi đến các nơi tiêu thụ.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, tỉnh có khoảng 10.000 tàu cá. Từ đầu năm 2025 đến nay, có trên 1.500 lượt tàu đánh cá cập và rời cảng để ra khơi khai thác thủy hải sản trên biển, tổng sản lượng ước đạt hơn 320.000 tấn.