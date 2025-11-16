Công an tìm ra thanh niên "diễn xiếc" trên xe máy ở TPHCM

Ngày 16/11, Công an phường Bình Trưng đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan làm việc với nam thanh niên "diễn xiếc" trên yên xe máy khi lưu thông trên đường.

Cơ quan công an xác định vụ việc xảy ra vào lúc 0h15 ngày 12/11, trên đường song hành cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua phường Bình Trưng. Nam thanh niên trong clip là L.Q.T. (SN 2009).

Nam thanh niên "diễn xiếc" trên yên xe máy ở TPHCM (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, như Dân trí đưa tin, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy trong tư thế nằm trên yên, duỗi hai chân ra sau khi phương tiện đang chạy trên đường.

Hình ảnh từ clip cho thấy, người này điều khiển xe mang biển số 60M9-02x.xx, sau khi nằm lên yên xe, nam thanh niên còn cúi thấp người về phía trước để tạo dáng “núp gió”.

Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý nam thanh niên nói trên theo quy định của pháp luật.