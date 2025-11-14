Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội có chủ tịch mới

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra sáng 14/11.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phí Thu Hương đã công bố Quyết định số 391/QĐ-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chỉ định bổ sung ông Nguyễn Văn Thắng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao quá trình công tác và những đóng góp nổi bật của ông Nguyễn Văn Thắng – một cán bộ trưởng thành từ cơ sở, được đào tạo bài bản, kinh qua nhiều vị trí quan trọng và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Thắng (Ảnh: Nguyễn Dũng).

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu tin tưởng với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, tư duy đổi mới và phong cách làm việc sâu sát, ông Nguyễn Văn Thắng sẽ nhanh chóng hòa nhập, bắt tay ngay vào công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm để lãnh đạo tổ chức công đoàn thủ đô.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng bày tỏ niềm xúc động và vinh dự khi được Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy Hà Nội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tin tưởng giao trọng trách đứng đầu tổ chức Công đoàn thủ đô.

Ông Nguyễn Văn Thắng khẳng định, đây không chỉ là cơ hội cống hiến mà còn là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, trước tổ chức Công đoàn và đặc biệt là trước hàng trăm nghìn đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã có Quyết định số 218-QĐ/TU, phân công ông Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chương Mỹ, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Chương Mỹ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Thắng đến công tác tại Liên đoàn lao động thành phố để kiện toàn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.