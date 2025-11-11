Cá chết nổi trắng lồng bè, nông dân thất thần không cứu nổi sản nghiệp

Những ngày qua, dọc sông Sêrêpốk thuộc địa bàn xã Krông Na và Ea Na (tỉnh Đắk Lắk) nhan nhản cảnh các lồng cá chết phủ trắng mặt sông. Hàng tấn cá nổi lềnh bềnh, phân hủy gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân ven sông.

Gắn bó, mưu sinh trên dòng sông hàng chục năm qua, ông Trần Khánh Minh (trú tại thôn Quỳnh Ngọc 1, xã Ea Na) tất bật cả ngày chèo thuyền đi gom vớt hàng tấn cá chết. Những lồng cá diêu hồng chết trắng ám ảnh ông.

Hàng tấn cá diêu hồng chết trên sông Sêrêpốk tại Đắk Lắk (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ông Minh cho biết gia đình ông nuôi 30 lồng cá diêu hồng, mỗi lồng dự kiến thu hoạch khoảng 6 tấn. Bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ gây nước lũ chảy xiết khiến cá bị trầy vảy, yếu sức và chết hàng loạt.

"Gia đình tôi bị thiệt hại hơn 10 tấn cá, trị giá khoảng 300 triệu đồng. Để giảm thiểu thiệt hại, chúng tôi phải bán rẻ cá chưa chết và cố gắng gom vớt số cá thiệt hại để tránh ô nhiễm nguồn nước, làm lây lan thêm tình trạng xấu. Nhìn cá chết nổi trắng lồng bè, nông dân chúng tôi như xát muối ruột gan", ông Minh buồn bã.

Cá chết nổi trắng các lồng bè (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tình cảnh tương tự diễn ra với hàng chục hộ dân nuôi cá lồng dọc sông Sêrêpốk. Nhiều hộ mất trắng hàng tấn cá, thiệt hại lớn về kinh tế.

Ông Nguyễn Minh Đông, Chủ tịch UBND xã Ea Na, xác nhận sau bão số 13, nước sông Krông Nô dâng cao đã gây thiệt hại lớn cho các lồng cá của người dân tại địa phương.

"Xã đang thống kê cụ thể thiệt hại để có báo cáo, đề xuất hướng hỗ trợ người dân", ông Đông cho biết.

Theo báo cáo của UBND xã Krông Na, trên địa bàn có 199 lồng cá diêu hồng với khoảng 1.100 tấn của 10 hộ dân bị chết do mưa lũ, thiệt hại ước tính hơn 46 tỷ đồng.

Người dân chua xót khi chứng kiến thiệt hại sau bão lũ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tại đầm Cù Mông, thôn Diêm Trường, xã Xuân Lộc, cảnh tượng xác cá chết phủ kín mặt đầm khiến ai nhìn cũng bàng hoàng.

Ông Nguyễn Thành Trung (50 tuổi) bịt kín mặt cho đỡ mùi tanh nồng, cố gắng vớt xác cá để làm sạch đầm.

"40 bè cá chim và cá dìa còn đúng một tháng nữa là thu hoạch, vậy mà bão dữ cuốn đi hết. Bao nhiêu mồ hôi công sức, tiền vay mượn mất hết theo dòng nước", ông Trung than.

Theo thống kê của UBND xã Xuân Lộc, bão số 13 đã khiến hơn 70% lồng bè nuôi trồng thủy sản của người dân địa phương bị hư hỏng hoàn toàn, thiệt hại ước tính hơn 75 tỷ đồng.

Trước tình trạng cá chết hàng loạt, các địa phương đã đề xuất tỉnh hỗ trợ kinh phí để người dân khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống.

Xã Xuân Lộc, Krông Na và Ea Na cũng đề nghị các sở, ngành liên quan hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp xử lý đối với cá chết để hạn chế tác động xấu đến môi trường và chất lượng nước.