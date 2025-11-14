Shipper thân với khách như người nhà, ngồi thẳng vào bàn ăn cơm chung

“Ăn cơm chưa? Chưa thì ngồi vào bàn ăn chung với tao đi, tao ăn có một mình à, cơm tao nấu đó”, vị khách vừa dứt lời, nam shipper liền ngồi vào bàn, ăn chung bữa cơm như người nhà.

“Nhà tôi riết rồi y chang nhà nó. Ngày nào nó cũng tới ăn một tô cơm. Tôi thiếu nợ nó đây mà”, dòng chia sẻ của chị Ngọc (ngụ tại xã Phú Tân, tỉnh An Giang) trong đoạn clip ghi lại cảnh shipper (tài xế giao hàng) ngồi ăn cơm trong nhà mình, khiến cư dân mạng phì cười.

Shipper thân thiết với khách, ăn cơm chung như người nhà khiến dân mạng thích thú (Ảnh cắt từ clip: TikTok nhân vật).

Những đoạn clip về nam shipper nói trên đã thu hút hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem. Nhiều người bình luận nửa đùa, nửa thật rằng: “Có lẽ chủ nhà đặt hàng nhiều quá nên thân thiết với shipper. Shipper cũng tốt tính nên mới được chủ nhà ưu ái như vậy”.

“Shipper chỗ tôi cũng vậy, gặp nhau nhiều lần quá nên thân từ lúc nào không hay. Shipper cứ đến là tiến thẳng vào trong, ngồi nói chuyện cả buổi với chủ nhà, lắm lúc còn quên lấy tiền giao hàng. Nhiều lúc tôi tạm đi vắng, shipper còn chủ động trông nhà giúp tôi.

Nhờ thân với shipper, tôi mới tránh được mấy vụ lừa đảo. Bởi ngoài shipper “ruột”, ai lạ mặt gọi điện giả vờ giao hàng, yêu cầu chuyển tiền là tôi ngăn chặn ngay”, một bình luận khác chia sẻ.

Chị Ngọc, chủ nhân đoạn clip, cho hay đây không phải lần đầu nam shipper trong đoạn clip ăn cơm cùng gia đình chị. Không ít lần, anh còn nán lại để trò chuyện, tâm sự cùng chủ nhà.

“Shipper là dân địa phương, làm công việc này nhiều năm và thường xuyên giao hàng cho gia đình tôi nên chúng tôi rất thân thiết. Tính tình của anh rất dễ mến, thật thà, lại chăm chỉ làm việc nên chuyện mời anh một bữa cơm, cùng ngồi trò chuyện là quá đỗi bình thường”, chị Ngọc chia sẻ.

Có lần, chị Ngọc còn quay được cảnh “dở khóc, dở cười” khi nam shipper không may bị… rách quần trong lúc đang đi giao hàng. Thấy cảnh trớ trêu ấy, chị và gia đình bật cười, liền vào bên trong lấy chiếc quần khác để nam shipper mặc tạm.

Vì kinh doanh tại nhà nên gia đình chị Ngọc thân thiết với nhiều shipper. Có người thân đến mức được gia đình chị thường xuyên mời ăn cơm, lì xì dịp Tết Nguyên đán…

Anh Chung, shipper tại một tỉnh miền Tây, chia sẻ anh và đồng nghiệp cũng thường xuyên được chủ nhà mời nán lại ăn cơm, uống nước hay đơn thuần chỉ là nói chuyện vài câu.

"Tính chất công việc nên shipper hầu như phải chạy ngoài đường 8-10 tiếng/ngày. Đôi lúc làm việc trong thời gian dài, tôi cũng thấm mệt, say nắng. Những lúc như vậy, không ít khách hàng chủ động mời tôi vào nhà nghỉ ngơi rồi sau đó mới tiếp tục làm việc.

Shipper ở vùng nông thôn đa số là người địa phương, thường quen biết nhau nên rất dễ trở nên thân thiết. Những vị khách đáng mến ấy cũng tiếp thêm động lực để tôi gắn bó với nghề", anh Chung nói.

Nam shipper chia sẻ tính chất công việc đòi hỏi người có thể lực tốt. Vậy nên dù mệt, anh cũng chỉ dám nán lại chốc lát rồi đi ngay cho kịp giao hết kiện hàng trong ngày. Như vậy, anh mới hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt thu nhập như mong muốn.

"Trung bình mỗi ngày, tôi có thể kiếm được 200.000-250.000 đồng. Để có thu nhập cao hơn, bản thân phải chấp nhận làm việc cả cuối tuần, đặc biệt là các dịp cao điểm như lễ, Tết.

Trong lúc làm việc, nếu may mắn gặp khách dễ tính thì không sao, còn với khách khó tính, không hiểu quy trình giao - nhận đơn thì shipper rất... mệt mỏi. Thường họ sẽ kỳ kèo, không muốn nhận hàng, khiến shipper bị chậm đơn, trừ tiền hoặc thậm chí phải đền bù... Đó là những rủi ro trong nghề mà không shipper nào muốn có", anh Chung tâm sự.