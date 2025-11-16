Malaysia bất ngờ nhận tin vui từ FIFA, tiến gần đội tuyển Việt Nam

Tới ngày 18/11, đội tuyển Malaysia mới thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2027 gặp Nepal. Tuy nhiên, trước thềm trận đấu này, đoàn quân của HLV Peter Cklamovski đã bất ngờ nhận tin vui từ FIFA.

Tuyển Malaysia tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, tiến gần tới vị trí của tuyển Việt Nam (Ảnh: Getty).

Theo đó, đội tuyển Malaysia đã tăng 1 bậc, từ vị trí thứ 118 lên thứ 117 thế giới. Lý do bởi đội tuyển Namibia đã tụt 2 bậc xuống thứ 118 thế giới sau thất bại với tỷ số 0-1 trước Comoros.

Lúc này, Malaysia đang là đội bóng xếp thứ ba Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA. Họ đang tiến rất gần tới đội tuyển Việt Nam. Thứ hạng của “Rồng vàng” vẫn không thay đổi so với tháng trước khi xếp thứ 111.

Hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia hứa hẹn sẽ được cải thiện điểm số khi đối diện với Lào và Nepal ở bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Đáng chú ý, Thái Lan tiếp tục thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA và củng cố vững chắc vị trí số 1 Đông Nam Á. Đội bóng xứ Chùa vàng đã được cộng 3,13 điểm sau khi vừa giành chiến thắng 3-2 trong trận giao hữu trước Singapore. Nhờ đó, đội bóng của HLV Anthony Hudson tăng 2 bậc vươn lên thứ 95 thế giới. Vị trí này tiệm cận thứ hạng tốt nhất của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo (thứ 92, từ tháng 5 đến tháng 8/2021).

Vị trí của hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia (Ảnh: Football-ranking).

Trong khi đó, Indonesia không thi đấu trong tháng này nhưng vẫn tụt 1 bậc xuống thứ 123 thế giới. Lý do bởi Suriname đã tăng tới 5 bậc khi được cộng tới 15,14 điểm nhờ chiến thắng 4-0 trước El Salvador ở vòng loại World Cup 2026.

Ở diễn biến khác, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã bác bỏ khả năng từ chức của HLV Peter Cklamovski. Một quan chức FAM tiết lộ với New Straits Times: “Những tin đồn đó hoàn toàn vô căn cứ”.

Trước đó, nhiều nguồn tin ở Malaysia đồn đoán rằng HLV Cklamovski sẽ từ chức ngay sau khi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) công bố án phạt với Malaysia. Nhiều khả năng, họ sẽ bị xử thua trong hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027. Nếu điều đó xảy ra, đội tuyển quốc gia nước này gần như không còn hy vọng tham dự giải đấu cấp độ châu Á.