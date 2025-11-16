Người mẫu Thuỷ "Ma Cây": Mẹ bỉm U50 vẫn trình diễn áo dài

Trần Lệ Thủy, hay còn được gọi là Thủy "Ma Cây" là một trong những người mẫu thế hệ đầu của Hà Nội, tạo dấu ấn đậm nét trên sàn diễn thập niên 1990-2000. Chị cùng thời với các người mẫu: Thúy Hằng, Thúy Hạnh, Xuân Lan, Anh Thư và Chung Vũ Thanh Uyên...

Chị từng góp mặt dày đặc trong các chương trình Thời trang cuộc sống của VTV3 và nhiều sự kiện lớn trong nước lẫn các chuyến trình diễn giao lưu tại Singapore, Nhật Bản, Mỹ…

Tối 15/11, tại buổi ra mắt bộ sưu tập áo dài Hành trình 30 năm tôn vinh di sản áo dài Việt Nam ở phố cổ Hà Nội, Lệ Thủy chia sẻ với phóng viên Dân trí rằng, cái tên Thủy "Ma Cây" gắn liền với những ngày đầu trên sàn diễn, xuất phát từ vóc dáng gầy gò, đôi chân dài cùng phong cách trình diễn cá tính của chị.

"Khi ấy tôi cao 1,72m nhưng chỉ nặng 47kg, chân tay khẳng khiu như que củi. Ngay khi nhiếp ảnh gia Xuân Đông nhìn thấy, anh liền đặt tên luôn cái tên này cho tôi, lấy cảm hứng cả từ bộ phim Ma cây đang nổi tiếng thời bấy giờ", chị kể lại.

Lệ Thuỷ chia sẻ thêm: "Dù từng nhiều lần muốn đổi biệt danh, nhưng mọi người vẫn quen gọi tôi là Thủy "Ma Cây", nên tôi đành xem đây như một thương hiệu cá nhân, vừa thân quen vừa đặc trưng, trở thành dấu ấn khó quên trong lòng công chúng".

Từ đó, biệt danh này gắn liền với sự nghiệp của chị và dần trở thành thương hiệu riêng trong làng mẫu. Không chỉ nổi bật trên sàn diễn, Lệ Thủy còn là gương mặt quen thuộc trên nhiều ấn phẩm thời trang và được các nhà thiết kế tin tưởng giao phó những bộ sưu tập quan trọng.

Trần Lệ Thủy trình diễn trong buổi ra mắt bộ sưu tập “Hành trình 30 năm tôn vinh di sản áo dài Việt Nam” của NTK David Minh Đức tại Hà Nội tối 15/11 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi lập gia đình, chị rời ánh đèn sân khấu để chuyển sang lĩnh vực truyền thông - sự kiện, đồng thời đảm nhận vai trò đào tạo hình thể và kỹ năng trình diễn cho các người mẫu trẻ, thí sinh, người đẹp.

Lệ Thủy cũng tiết lộ rằng, cô vừa đón nuôi một bé trai 22 tháng tuổi. Dù ở độ tuổi gần U50 và phải dành nhiều thời gian chăm sóc con nhỏ, chị vẫn sắp xếp tham gia những chương trình ý nghĩa khi nhận được lời mời từ ban tổ chức.

“Dù bận rộn với vai trò làm mẹ, nhưng nếu có cơ hội tham gia các hoạt động nghệ thuật hoặc xã hội, tôi luôn cố gắng thu xếp công việc gia đình để góp mặt. Tôi vẫn còn yêu nghề rất nhiều”, Lệ Thủy bày tỏ.

Nhớ lại những ngày đầu bước chân vào nghề mẫu, Trần Lệ Thủy kể rằng lần đầu được đứng trên sàn diễn là vào năm 1994. Thời điểm đó, chị cảm thấy run rẩy trước sân khấu lớn, chưa bao giờ được trình diễn giữa đám đông.

Tuy nhiên, qua những buổi tập luyện và trải nghiệm trên sàn diễn, chị dần tìm thấy niềm vui cũng như ý nghĩa nghề nghiệp, khi có thể truyền tải thông điệp từ từng bộ sưu tập của các nhà thiết kế.

Cựu người mẫu U50 vẫn giữ được phong thái chuyên nghiệp và thần thái rạng rỡ khi xuất hiện trên sàn diễn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Trần Lệ Thủy là chuyến sang Nhật Bản năm 2000, khi NTK Minh Hạnh chọn chị trình diễn áo dài tại Hội chợ Expo thế giới.

“Khán giả vỗ tay liên tục từ lúc chúng tôi xuất hiện đến khi vào cánh gà. Đặc biệt, khi biết lãnh đạo cấp cao và chính phủ Nhật Bản cũng có mặt, tôi cảm nhận được sự trân trọng mà họ dành cho di sản Việt Nam. Dù đã 25 năm trôi qua, mỗi lần nhắc lại, cảm xúc ngày ấy vẫn ùa về như mới hôm qua”, Lệ Thuỷ xúc động nói.

Trần Lệ Thủy (thứ 2, từ phải qua) và các người mẫu trong thiết kế của NTK David Minh Đức cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm sau buổi trình diễn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ tình yêu bền bỉ với nghề và những năm tháng gắn bó với sàn diễn, Trần Lệ Thủy tiếp tục thể hiện tâm huyết khi góp mặt trong bộ sưu tập áo dài Hành trình 30 năm tôn vinh di sản áo dài Việt Nam của NTK David Minh Đức.

Bộ sưu tập gồm 50 mẫu áo dài, chế tác từ những chất liệu đặc trưng của Á Đông như lụa tơ tằm Hà Đông, satin Tân Châu, tơ sống Organza Hàn Quốc, taffeta Ấn Độ hay gấm Thượng Hải, kết hợp họa tiết thêu tay cầu kỳ, sắc màu dân gian và đường cắt táo bạo nhưng vẫn giữ tinh thần Việt.

Ý tưởng bộ sưu tập bắt nguồn từ lần NTK David Minh Đức ghé thăm Hội quán Phúc Kiến ở phố cổ Hà Nội, nơi anh xúc động trước hình ảnh Thiên Hậu Thánh Mẫu. Sau nhiều tháng nghiên cứu, anh hoàn thiện những bộ Việt phục dâng Mẫu, kết hợp thời trang với tâm linh, văn hóa và giá trị tinh thần sâu sắc.