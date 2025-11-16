Hành động gấp rút của Ukraine khi Nga dồn dập phóng hỏa lực

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Hôm nay, chúng tôi đã chuẩn bị một thỏa thuận với Hy Lạp về khí đốt cho Ukraine, đây sẽ là một tuyến cung cấp khí đốt khác để đảm bảo nhập khẩu cho mùa đông càng nhiều càng tốt", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo trên Telegram hôm 16/11.

"Chúng tôi đã có các thỏa thuận nhập khẩu khí đốt và chúng tôi sẽ chi trả gần 2 tỷ euro (2,3 tỷ USD) cần thiết cho việc nhập khẩu khí đốt để bù đắp cho những tổn thất trong hoạt động sản xuất của Ukraine do các cuộc tấn công của Nga gây ra”, ông Zelensky cho biết thêm.

“Chúng tôi đang tạo ra những cơ hội rộng mở cho nguồn cung trong mùa đông. Cảm ơn tất cả các bên đã giúp đỡ chúng tôi”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra trước chuyến thăm dự kiến ​​tới Hy Lạp vào ngày 16/11, sau đó ông sẽ đến Pháp và Tây Ban Nha.

Tại Pháp, Tổng thống Ukraine sẽ thảo luận về một thỏa thuận quốc phòng vào ngày 17/11. Tổng thống Zelensky cho biết, thỏa thuận với Pháp sẽ "tăng cường đáng kể" năng lực phòng không và không quân chiến đấu của Ukraine.

Ukraine đẩy mạnh nhập khẩu khí đốt trong bối cảnh Nga tiếp tục tấn công vào các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trước mùa đông.

Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách tái thiết Ukraine Oleksii Kuleba cho biết, quân đội Nga đang thay đổi chiến thuật không kích nhằm vào hệ thống hạ tầng năng lượng của Ukraine trước thềm mùa đông.

Theo ông, Ukraine đang bước vào mùa đông trong tình trạng bị tập kích liên tục. Các đợt tập kích hàng ngày của Nga tập trung vào nhà máy điện, trạm biến áp, cơ sở cung cấp khí đốt và nước sinh hoạt.

Gần đây, Nga chuyển hướng tập trung vào hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến đường sắt, nhằm cắt đứt khả năng vận chuyển vật tư và nhiên liệu.

Chỉ riêng trong 2 tuần qua, Ukraine đã phải đối mặt với các cuộc tấn công hàng loạt gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng năng lượng. Các cuộc không kích của Nga hôm 8/11 và 14/11 đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng quan trọng và gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng.

Theo Tổng thống Zelensky, chỉ trong ngày 16/11, Nga đã phóng hơn 170 máy bay không người lái trên khắp lãnh thổ Ukraine, một nửa trong số đó là máy bay không người lái Shahed. Trong tuần qua, ông Zelensky cho biết Nga đã triển khai khoảng 1.000 máy bay không người lái tấn công, gần 980 quả bom dẫn đường trên không và 36 tên lửa các loại trong các trận tập kích vào Ukraine.

Vấn đề năng lượng tại Ukraine càng trở nên trầm trọng hơn do cuộc khủng hoảng trong nước. Một vụ bê bối tham nhũng lớn liên quan đến các quan chức chính phủ cấp cao nhận hối lộ từ các nhà thầu cho các công ty năng lượng nhà nước.

Ngày 15/11, nhà lãnh đạo Zelensky tuyên bố Kiev đang khởi xướng một cuộc cải tổ toàn diện các công ty năng lượng nhà nước của Ukraine, bao gồm việc thay đổi ban lãnh đạo và kiểm toán tài chính toàn diện.

Theo Tổng thống Zelensky, chính phủ Ukraine, các đồng minh châu Âu và các ngân hàng châu Âu đang hợp tác để tài trợ cho việc nhập khẩu khí đốt. Ủy ban châu Âu, Na Uy, các ngân hàng Ukraine và Mỹ cũng đang nỗ lực đảm bảo tài chính cho nhu cầu năng lượng của Ukraine.

Ngoài ra, Ukraine cũng đang hợp tác với các đối tác Ba Lan để đảm bảo hợp đồng dài hạn với Azerbaijan.

Ông Zelensky cảnh báo, Nga đang tìm cách biến mùa đông sắp tới thành một “thảm họa năng lượng” trên toàn lãnh thổ Ukraine. Chính quyền của ông tiếp tục kêu gọi các nước đồng minh phương Tây cung cấp các hệ thống phòng không hiện đại như Patriot và tên lửa tầm xa Tomahawk để đối phó làn sóng không kích của Moscow.