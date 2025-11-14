Chi tiết cách tính lương hưu trong năm 2026

Cách tính lương hưu năm 2026 có nhiều điểm mới (Ảnh minh họa: Hữu Khoa).

Trong năm 2026, người lao động có 15 năm tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) và đủ tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng lương hưu. Cách tính mức lương hưu hằng tháng có sự khác nhau giữa lao động nam và lao động nữ.

Cụ thể, đối với lao động nữ, mức lương hưu hằng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được cộng thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Đối với lao động nam, mức lương hưu hằng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng 20 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được cộng thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Trường hợp lao động nam có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức lương hưu hằng tháng bằng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được cộng thêm 1%.

Mức hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động cụ thể như sau:

Nghỉ hưu sớm bị trừ mức hưởng lương hưu

Luật BHXH dành riêng Điều 65 quy định những trường hợp được nghỉ hưu sớm hơn tuổi nghỉ hưu quy định vì lý do suy giảm khả năng lao động.

Tại thời điểm đủ điều kiện nghỉ hưu sớm, người nghỉ hưu được hưởng đầy đủ các chế độ hưu trí sớm hơn những người nghỉ hưu đúng tuổi nên mức hưởng lương hưu của họ bị giảm trừ.

Các trường hợp nghỉ hưu sớm vì suy giảm khả năng lao động cụ thể như sau:

Theo Khoản 3 Điều 66 Luật BHXH, mức lương hưu hằng tháng của những người nghỉ hưu sớm trong trường hợp này được tính như cách tính trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp thời gian nghỉ hưu trước tuổi dưới 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu, từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng thì giảm 1%.

Ai được hưởng lương hưu tối thiểu?

Trước đây, người tham gia BHXH bắt buộc được hưởng quy định mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng lương cơ sở. Tức là khi tính lương hưu mà mức lương này thấp hơn lương cơ sở, ngân sách nhà nước sẽ bù vào phần còn thiếu để lương hưu của người hưởng bằng lương cơ sở. Luật BHXH hiện hành không còn quy định này.

Tuy nhiên, người lao động tham gia BHXH trước ngày 1/7/2025 không cần lo lắng vì tại Điều 141 Luật BHXH có quy định điều khoản chuyển tiếp, không làm thay đổi quyền lợi của nhóm lao động này.

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 11 Điều 141 Luật BHXH, có 7 nhóm đã tham gia BHXH trước ngày 1/7/2025 mà có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên thì mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức tham chiếu.

Khi còn sử dụng lương cơ sở thì mức tham chiếu bằng lương cơ sở. Khi bãi bỏ lương cơ sở thì Chính phủ quy định mức tham chiếu cụ thể nhưng phải bằng hoặc cao hơn lương cơ sở.

7 nhóm được áp dụng mức lương hưu thấp nhất bằng mức tham chiếu cụ thể như sau:

Nghị định số 158/2025/NĐ-CP quy định chi tiết hơn điều này tại Khoản 1 Điều 13.

Theo đó, đối với 7 nhóm lao động trên, nếu đã tham gia BHXH trước ngày 1/7/2025 mà có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên, khi tính mức lương hưu hằng tháng thấp hơn mức tham chiếu thì được tính bằng mức tham chiếu.