Người đàn ông thành triệu phú nhờ nhân giống loài động vật hoang dã

Năm 2023, trước nhu cầu tăng cao về chồn hương, đặc biệt là con giống và sản phẩm ẩm thực, anh Nguyễn Văn Chương (SN 1976, thôn Trung Long, xã Đại Đồng, Nghệ An) quyết định đầu tư chuồng trại và mua 20 con chồn hương để bắt đầu hành trình khởi nghiệp.

Giai đoạn đầu, do thiếu kinh nghiệm, anh Chương gặp không ít khó khăn trong việc chăm sóc, theo dõi bệnh và tập tính sinh sản của loài vật nuôi này.

Anh Chương đang chăm sóc chồn con (Ảnh: Nguyễn Phê).

Không nản chí, anh Chương tìm hiểu tài liệu kỹ thuật, tham gia các lớp tập huấn do Trung tâm khuyến nông Nghệ An tổ chức. Đồng thời, anh không ngừng học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình nuôi chồn hương thành công ở các địa phương khác.

Ngay từ khi bắt đầu, anh Chương cũng đã thực hiện đăng ký gây nuôi động vật hoang dã với Hạt Kiểm lâm Thanh Chương.

Nhờ sự kiên trì và chịu khó, anh Chương dần nắm vững kỹ thuật chăm sóc và nuôi sinh sản chồn hương. Đến nay, quy mô đàn đã tăng lên 110 con, chủ yếu là chồn sinh sản, được nuôi trong hệ thống chuồng trại khép kín, đảm bảo các tiêu chí về ánh sáng, nhiệt độ.

Theo anh Chương, khâu chọn giống đóng vai trò then chốt để đạt hiệu quả cao. Chồn giống ban đầu được anh lựa chọn từ các cơ sở uy tín, đảm bảo khỏe mạnh, linh hoạt, lông mượt và không dị tật.

Hệ thống chuồng nuôi được xây dựng từng ô riêng biệt, lợp tôn lạnh, trang bị quạt thông gió và hệ thống chiếu sáng. Mỗi ô có diện tích khoảng 1x1,2x0,8m, phù hợp để nuôi 1-2 con trưởng thành, giúp tránh xung đột và dễ dàng quan sát quá trình sinh sản. Các ô chuồng được bố trí thành hai dãy, với lối đi rộng ở giữa, thuận tiện cho việc vệ sinh và chăm sóc.

Ngoài thức ăn chính là cá, chồn còn được bổ sung nhiều loại hoa quả vào khẩu phần (Ảnh: Nguyễn Phê).

Mỗi ô chuồng đều có khay thức ăn và ống dẫn nước riêng, đảm bảo vệ sinh và dễ quản lý lượng thức ăn. Thức ăn chủ yếu là nguồn thực phẩm tự nhiên sẵn có như chuối chín, ngô, khoai lang, trứng gà, cá nhỏ…

Khẩu phần trung bình 250-300g mỗi ngày, chia làm hai bữa. Ngoài ra, đàn chồn còn được bổ sung vitamin và khoáng chất định kỳ để tăng cường sức đề kháng.

Nhờ áp dụng nghiêm ngặt quy trình vệ sinh, chuồng trại luôn được giữ khô ráo, sạch sẽ và phun khử khuẩn thường xuyên đã hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh cho vật nuôi.

Chồn hương là loài vật nuôi đặc sản có giá trị kinh tế cao, dễ thích nghi và ít dịch bệnh. Mỗi năm, chồn cái có thể sinh sản 1-2 lứa, mỗi lứa 3-5 con. Sau 4 tháng nuôi, chồn con đạt trọng lượng 0,8-1,2kg, có thể bán giống với giá 10-13 triệu đồng/cặp.

Với việc tận dụng thức ăn rẻ, sẵn có và chi phí đầu tư không quá cao, mô hình của anh Chương mang lại lợi nhuận ổn định. Sau khi trừ chi phí con giống, thức ăn và công chăm sóc, anh thu về khoảng 400 triệu đồng/năm, một mức thu nhập vượt trội so với nhiều vật nuôi truyền thống.

Nhờ mô hình nuôi chồn hương, anh Chương có thu nhập ổn định, đời sống được cải thiện (Ảnh: Nguyễn Phê).

“Chồn hương rất nhạy cảm với tiếng động nên chuồng phải thật yên tĩnh. Khi chồn động dục cần ghép đôi đúng thời điểm và tách chúng ra ngay sau khi giao phối để tránh cắn nhau. Chồn cái mang thai 58-62 ngày. Sau khi sinh, phải đảm bảo môi trường yên tĩnh tuyệt đối”, anh Chương chia sẻ.

Ông Tưởng Đăng Hào, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Đồng, cho biết: “Mô hình nuôi chồn hương sinh sản của anh Chương là một hướng đi hiệu quả trong phát triển kinh tế nông hộ. Mô hình không chỉ giúp gia đình anh nâng cao thu nhập mà còn mở ra triển vọng để nhiều hộ dân khác học tập, nhân rộng.

Chính quyền địa phương sẽ đồng hành, tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, kỹ thuật khuyến nông và các chính sách hỗ trợ nhằm phát triển bền vững”.