Hỗn chiến tại khu nhà trọ ở TPHCM, 2 người thương vong

Đến 18h ngày 16/11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TPHCM) đang phối hợp cùng Công an phường Thuận Giao, điều tra vụ án mạng làm một người tử vong, một nạn nhân bị thương.

Hiện trường vụ hỗn chiến làm một người tử vong tại chỗ (Ảnh: Xuân Đoàn)

Trước đó, khoảng 15h30 cùng ngày, người dân sống trên đường Thuận Giao 19, phường Thuận Giao (trước đây là TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) nhìn thấy hai nhóm thanh niên đánh nhau.

Ít phút sau, một thanh niên nằm tử vong giữa đường Thuận Giao 19, trên người có nhiều vết thương; một nạn nhân khác bị thương, nằm trong khu nhà trọ cách đó vài mét, còn nhóm gây án nhanh chóng rời đi.

Nhận tin báo, Công an phường Thuận Giao đến đưa người bị thương đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường, tiến hành điều tra vụ việc.

Bước đầu, nạn nhân tử vong được xác định tên Nguyễn Huỳnh Ngọc Lắm (khoảng 30 tuổi, quê An Giang), người bị thương là Nguyễn Văn Được (37 tuổi, quê An Giang).

Theo người dân, hai nạn nhân cùng ở trọ trên đường Thuận Giao 19, còn nhóm người gây án từ nơi khác đến. Chiều 16/11, nhóm đối tượng tìm đến khu trọ để nói chuyện với hai nạn nhân, sau đó dẫn đến mâu thuẫn và đuổi đánh nhau.