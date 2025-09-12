Lương 5 triệu đồng ở Hà Nội, nhân viên công sở thoát nghèo với cách bất ngờ

Trở lại thành phố để thử thách bản thân

Đào Duy Khánh (SN 1993) đang làm việc tại Phòng tuyên truyền và hỗ trợ người tham gia, thuộc Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội.

Khánh từng tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Ngay sau khi hoàn tất việc học, anh về làm việc tại tỉnh Tuyên Quang trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH).

2023, khi đã có 6 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này, Khánh nhận thấy cuộc sống tại quê nhà quá tĩnh lặng và an toàn. Khánh muốn dành cho bản thân cơ hội thử thách chính mình, phát triển bản thân nên quyết định chuyển lên Hà Nội, nhận công việc truyền thông tại cơ quan bảo hiểm xã hội của thành phố.

Dù đã có những năm tháng học tập tại Hà Nội, nhưng sau 6 năm rời đất kinh kỳ, ngày trở lại, anh vẫn vấp ngay "cú sốc chi dùng".

Đồng lương eo hẹp, vỏn vẹn 5 triệu đồng/tháng, Khánh rơi vào khủng hoảng tài chính, căng thẳng triền miên vì áp lực tiền bạc.

Giải pháp đầu tiên anh áp dụng là chi tiêu thật tiết kiệm, sử dụng quỹ dự phòng và phải nỗ lực chăm chỉ làm việc, tìm kiếm thêm cơ hội để có những khoản thu nhập phụ thêm.

Cũng chính giai đoạn này, anh càng quyết tâm phải tìm được hướng đi cho bản thân. Anh muốn trở lại thành phố để thử thách chính mình, để vượt ra ngoài vùng an toàn, vậy mọi khó khăn gặp phải từ quyết định đó đều là những thứ anh tìm kiếm.

Nghĩ vậy, Khánh bắt tay vào sản xuất loạt nội dung xoay quanh cuộc sống của một nam giới độc thân tìm cách "sinh tồn bình tĩnh" giữa đất Hà Nội với khoản lương cứng 5 triệu đồng. Các video của Khánh đã lên xu hướng trên nền tảng Tik Tok, giúp nhân viên trẻ nhanh chóng gia tăng lượt theo dõi.

Tính đến nay, Khánh đã có gần 100.000 lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau. Hiện tại, Khánh chuyển sang đẩy mạnh sản xuất nội dung xoay quanh các kiến thức về BHXH, với mục tiêu giúp cộng đồng hiểu hơn về các chính sách và quyền lợi an sinh cơ bản nhất của mình.

“Cái khó ló cái khôn” giúp Khánh sản xuất được những nội dung ăn khách, để từ đó, anh có thêm những cơ hội trong công việc.

Lời khuyên của Khánh dành cho những người trẻ đang chịu áp lực tài chính vì mức lương eo hẹp là trước tiên phải giữ tinh thần lạc quan. Khi giữ được tinh thần ấy, dần dần mỗi người sẽ nhìn ra những cơ hội, nảy ra những ý tưởng, hoặc ít nhất, không đẩy bản thân rơi vào bi quan, tiêu cực.

Sau đó, các bạn trẻ cần có cái nhìn thực tế trong chuyện tiền bạc, phải kiểm soát chi tiêu, đẩy mạnh tiết kiệm, sống tối giản, chỉ ưu tiên chi dùng cho nhu cầu cơ bản, thiết yếu... Sau cùng, mỗi người cần tìm cách gia tăng thu nhập để nuôi quỹ dự phòng, đầu tư cho những gì cần thiết để phục vụ công việc, nhằm giúp tiền sinh ra tiền.

Sống tối giản, để khỏi... ngó ngang ngó dọc

Theo Khánh, người lao động dù ở lứa tuổi nào cũng cần ý thức rõ, công việc, nghề nghiệp là cả chặng đường dài. Để có thể vững vàng trong thị trường lao động hiện nay, mỗi người đều phải cố gắng gia tăng kiến thức chuyên môn, cải thiện kỹ năng nghề nghiệp, sẵn sàng nắm bắt cơ hội.

Trong quá trình nỗ lực, điều quan trọng là phải giữ tâm lý ổn định, thay vì liên tục “ngó ngang ngó dọc”, tự so sánh mình với người khác. Một khi đã xác định được hướng đi để nỗ lực cố gắng, điều cần làm là theo đuổi mục tiêu một cách kiên trì, bền bỉ, có kỷ luật.

Sau những khó khăn, chật vật, Khánh hiện đã tìm được hướng đi hiệu quả hơn trong công việc và cuộc sống (Ảnh: NVCC).

Với "nghề" tay trái của mình, sau giai đoạn gây sốt ban đầu trên mạng xã hội, Khánh đã định hướng, đẩy mạnh sản xuất nội dung chuyên sâu về BHXH nhằm tận dụng thế mạnh chuyên môn của bản thân.

Nam nhân viên trẻ chiêm nghiệm, sau những sự nỗ lực cộng hưởng lại qua thời gian, đến một thời điểm sẽ nhận về thành quả bất ngờ. Hiện tại, Khánh đã nhận được những lời mời giảng dạy, tập huấn tại các doanh nghiệp về các vấn đề thiết thực liên quan tới chính sách BHXH.

Có thêm các nguồn thu nhập ngoài lương, dù không còn phải căn ke trong cuộc sống 5 triệu đồng một tháng như trước nữa nhưng quan niệm của Khánh về tiền bạc và chi dùng không thay đổi.

Trong mọi hoàn cảnh, Khánh vẫn ưu tiên chi dùng tiết kiệm. Anh đã hình thành cho mình một ngưỡng chi dùng và cảm thấy thoải mái trong khung khổ ấy.

Anh tin rằng tiền bạc chỉ là công cụ, không thể quyết định hoàn toàn cảm nhận về sự thỏa mãn, hạnh phúc trong cuộc sống. Để thực sự cân bằng, bình an và hạnh phúc, nam thanh niên ngộ ra, cần “biết vừa và biết đủ”, để không mệt nhoài vì những tham vọng và nhu cầu vô cùng vô tận do mình tự đặt ra.

Qua những trải nghiệm trên hành trình mưu sinh nơi phố thị, Khánh nhận thấy điều quan trọng nhất vẫn là khả năng kiểm soát tài chính, khả năng cân đối giữa việc kiếm tiền và tích lũy, biết trân trọng công sức lao động của bản thân để chi tiêu có chừng mực.

Ở ngưỡng 30 tuổi, cậu trai đã ngộ ra được bài học đời người, kiếm tiền không bao giờ là việc dễ dàng với bất cứ ai. Đồng tiền nào kiếm được cũng gắn với mồ hôi, nước mắt và đồng tiền đến một cách khó khăn lại chân thật, bền vững, còn những thứ đến dễ dàng cũng dễ đổ vỡ.

Cơ hội từ chính những chông chênh

Chia sẻ với những người đang cảm thấy chông chênh trong công việc, vì lương thấp, vì đang giai đoạn khó khăn, biến động, Khánh cho rằng đó là lúc cần tự ngồi lại để có sự cân nhắc kỹ càng.

Khánh từng có giai đoạn muốn chuyển công việc khác nhưng sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, anh quyết định tiếp tục gắn bó với lĩnh vực BHXH. Anh đào sâu kiến thức về BHXH, cải thiện các kỹ năng phụ trợ trong công việc để vừa phát triển trong công việc chính vừa tìm kiếm thêm cơ hội bên ngoài từ chính lĩnh vực mình có thế mạnh.

Theo Khánh, may mắn và cơ hội sẽ luôn xuất hiện, vấn đề nằm ở chính mỗi người (Ảnh: NVCC).

Sau cùng, nam nhân viên đúc kết, mỗi người đều có những giới hạn về sức lực, thời gian, tuổi tác, nên nếu có thể, người lao động hãy kiên nhẫn rèn luyện, nâng cao những kỹ năng sẵn có để trở nên giỏi hơn trong lĩnh vực mà mình đã theo đuổi và có ưu thế.

Điều này giúp tiết kiệm được thời gian và nguồn lực hơn rất nhiều so với lựa chọn bỏ cuộc để bắt đầu lại từ đầu.

Nhìn nhận công việc hiện tại của mình, Khánh cho rằng, nghề sáng tạo nội dung số trên nền tảng mạng xã hội vẫn rất hấp dẫn, mở ra nhiều cơ hội. Giữa bối cảnh nhà nhà làm Youtuber, người người thành TikToker, chất lượng nội dung chính là yếu tố sàng lọc.

Khi thực sự nghiêm túc với công việc để tạo ra những nội dung chất lượng, mỗi người đều có cơ hội, có không gian, có cộng đồng riêng quan tâm theo dõi, mở ra những hướng đi tốt. Điều quan trọng là người làm dám bắt tay thực hiện kế hoạch thay vì mãi chần chừ hoặc sớm nản lòng, từ bỏ.

Hiện tại, Khánh hài lòng với định hướng theo đuổi của mình. Việc tích cực đưa kiến thức về BHXH tới cộng đồng mạng giúp Khánh nhận được nhiều phản hồi tích cực và những lời cảm ơn. Những điều ấy giúp anh cảm nhận công việc mang lại nhiều niềm vui, ý nghĩa với bản thân và cộng đồng.