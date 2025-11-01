HLV Kim Sang Sik bất ngờ triệu tập Xuân Son lên tuyển Việt Nam vào tháng 11

Xuân Son dính chấn thương gãy chân ở trận chung kết AFF Cup 2024 hồi tháng 1 năm nay. Sau khoảng 10 tháng chữa trị, mới đây anh có thể thi đấu trong trận giao hữu giữa CLB Nam Định và Trẻ PVF-CAND. Tuy nhiên, việc chân sút gốc Brazil được HLV Kim Sang Sik triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam trong tháng 11 tới khiến nhiều người bất ngờ.

Trước đó, theo đánh giá của giới chuyên môn cùng các bác sĩ, Xuân Son chỉ có thể thi đấu vào đầu năm 2026, trong đó có trận đội tuyển Việt Nam tiếp đón Malaysia vào tháng 3. CLB Nam Định cũng không đăng ký Xuân Son vào danh sách thi đấu ở giai đoạn lượt đi V-League 2025-2026.

Xuân Son trở lại đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Tuy nhiên, việc HLV Kim Sang Sik gọi trở lại Xuân Son là có lý do. Rất có thể chiến lược gia người Hàn Quốc muốn được trực tiếp đánh giá sự hồi phục của Xuân Son, đồng thời sẽ cùng đội ngũ bác sĩ đánh giá thể trạng của cầu thủ này trong quá trình tập trung đội tuyển.

Như vậy, khả năng Xuân Son thi đấu ở trận gặp Lào sắp tới là không cao. Dù vậy, sự trở lại của anh ở đội tuyển chắc chắn mang tới bầu không khí tích cực.

Theo kế hoạch, sau vòng 11 V-League, đội tuyển Việt Nam tập trung từ ngày 10 đến 19/11, chuẩn bị cho trận lượt về gặp Lào, trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Ở đợt tập trung này, thầy trò HLV Kim Sang Sik di chuyển tới Việt Trì (Phú Thọ) tập luyện từ ngày 11/11 đến ngày 14/11. Ngày 15/11, đội tuyển Việt Nam sang Lào. Trận gặp Lào là trận đấu cuối cùng của “Những chiến binh sao vàng” trong năm 2025.

Trong khi đó, U22 Việt Nam có hai đợt tập huấn liên tiếp. Từ ngày 10/11 đến ngày 19/11, đội tham dự giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 tại Trung Quốc, với sự góp mặt của các đội bóng chất lượng gồm U22 Trung Quốc, U22 Uzbekistan và U22 Hàn Quốc. Đợt tập huấn này, U22 Việt Nam dự kiến triệu tập khoảng 26 cầu thủ.

Ngay sau khi kết thúc giải đấu tại Trung Quốc, U22 Việt Nam bước vào đợt tập huấn mới từ ngày 23/11 tại Vũng Tàu. Dự kiến Khuất Văn Khang cùng các đồng đội lên đường sang Thái Lan vào ngày 2/12 tham dự SEA Games 33.

Tại vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam lần lượt gặp U22 Lào (5/12) và U22 Malaysia (11/12) trên sân 700th Anniversary, Chiangmai. Nếu vào bán kết, thầy trò HLV Kim Sang Sik di chuyển về Bangkok thi đấu.