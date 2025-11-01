VinFast ra mắt xe máy điện ZGoo và FLazz, giá từ 14,9 triệu đồng

VinFast ZGoo và Flazz thể hiện định hướng của VinFast trong việc mở rộng khả năng tiếp cận các phương tiện di chuyển xanh và thông minh đến đông đảo người dùng.

Với mức giá từ 14,9 triệu đồng, đây là hai mẫu xe máy điện trang bị pin LFP chất lượng cao. Nhà sản xuất cho biết, pin LFP có độ an toàn cao, tuổi thọ vượt trội, đồng thời cho phép xe di chuyển quãng đường tốt hơn.

VinFast ZGoo hướng đến nhóm khách hàng trẻ và người dùng phổ thông (Ảnh: VinFast).

Cụm đèn tròn cổ điển kết hợp đuôi xe phá cách tạo nên phong cách đặc trưng cho VinFast ZGoo, phù hợp di chuyển linh hoạt trong đô thị (Ảnh: VinFast).

VinFast ZGoo được trang bị pin LFP dung lượng 1,2kWh, cho quãng đường di chuyển khoảng 50km sau mỗi lần sạc đầy (Ảnh: VInFast).

VinFast ZGoo là dòng xe có thiết kế thanh lịch, phi giới tính (Ảnh: VinFast).

VinFast ZGoo sở hữu kiểu dáng thanh lịch, phi giới tính với đuôi xe phá cách, kết hợp hài hòa với những đường nét cổ điển của cụm đèn tròn ở phía đầu xe. ZGoo có kích thước dài 1.720mm, rộng 700mm, cao 1.050mm. Chiều cao yên 760mm phù hợp với thể trạng chung của người Việt.

Trọng lượng xe chỉ khoảng 72kg, giúp chủ xe dễ dàng điều khiển, xoay trở trong không gian hẹp. ZGoo sử dụng hệ thống phanh cơ trước và sau, đảm bảo độ an toàn cao trong quá trình di chuyển.

Với mức giá 14,9 triệu đồng, ZGoo được trang bị đèn LED Projector thời thượng, màn hình thông tin dạng LED màu. Dung tích cốp chứa đồ dưới yên xe là 14 lít giúp người dùng có thể để vừa các vật dụng cần thiết. Với bộ pin LFP dung lượng 1,2 kWh, ZGoo có khả năng di chuyển khoảng 50 km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện hỗn hợp.

VinFast Flazz mang phong cách thiết kế cứng cáp, hiện đại với các đường cắt xẻ táo bạo, hướng đến nhóm khách hàng trẻ trung và năng động (Ảnh: VinFast).

Mẫu xe được trang bị pin LFP 1,2 kWh và khay gắn pin phụ, giúp mở rộng quãng đường di chuyển tối đa lên tới 100km (Ảnh: VinFast).

Cụm đèn và mặt nạ trước tạo điểm nhấn thị giác cho VinFast Flazz, thể hiện ngôn ngữ thiết kế mạnh mẽ đặc trưng của thương hiệu (Ảnh: VinFast).

Với trọng lượng chỉ 72kg và chiều cao yên 760mm, VinFast Flazz dễ dàng điều khiển, phù hợp với thể trạng và nhu cầu di chuyển hằng ngày của người Việt (Ảnh: VinFast).

VinFast Flazz mang phong cách mạnh mẽ, có phần thể thao (Ảnh: VinFast).

Được thiết kế với phong cách cứng cáp, mạnh mẽ hơn, VinFast Flazz gây ấn tượng bằng những đường cắt xẻ táo bạo ở cụm đèn và mặt nạ trước, cùng những đường gân chạy dọc thân xe. Thiết kế của VinFast Flazz phù hợp với những khách hàng trẻ trung, năng động và cá tính.

Xe có kích thước dài 1.745mm, rộng 700mm, cao 1.050 mm, chiều cao yên 760mm, trọng lượng 72kg tương đương với ZGoo.

Tuy nhiên, ngoài trang bị tiêu chuẩn là 1 pin LFP dung lượng 1,2 kWh đi kèm theo xe, Flazz còn có thêm khay gắn pin phụ, giúp tăng quãng đường di chuyển tối đa lên tới 100km khi sử dụng 2 pin.

Cả hai mẫu xe máy điện mới đều được VinFast trang bị động cơ Inhub có công suất tối đa 1.100W, đạt chuẩn chống nước IP67. Tốc độ tối đa được giới hạn ở mức 39 km/h (chế độ Sport) và 30 km/h (chế độ Eco), giúp đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường và không yêu cầu bằng lái, phù hợp với mọi khách hàng.

Ông Hoàng Hà - Tổng giám đốc VinFast xe máy điện, Thị trường Việt Nam - cho biết: “ZGoo và Flazz là hai sản phẩm chiến lược của VinFast trong hành trình tiên phong chuyển đổi xanh tại Việt Nam.

Với giá thành phải chăng, sử dụng pin LFP tiên tiến cùng những ưu điểm trong thiết kế và tính năng, chúng tôi tin rằng VinFast ZGoo và Flazz là những lựa chọn dành cho các bạn học sinh, sinh viên bắt đầu hành trình di chuyển xanh của mình, đồng thời cũng là người bạn đồng hành tin cậy của tất cả mọi người”.

Nhằm đảm bảo sự an tâm cho người dùng, VinFast áp dụng chính sách bảo hành ưu việt cho ZGoo và Flazz, lên đến 6 năm cho xe và 8 năm cho pin. Chính sách bảo hành này không chỉ là lời khẳng định cho chất lượng sản phẩm, mà còn thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của VinFast với khách hàng.