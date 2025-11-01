Nghệ An giảm nghèo đạt mục tiêu, hướng tới thực chất

Nhiều chỉ tiêu giảm nghèo đạt kế hoạch

Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, trong giai đoạn 2021-2025, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Nếu như cuối năm 2021, toàn tỉnh có 66.673 hộ nghèo (chiếm 7,8%) và 56.289 hộ cận nghèo (chiếm 6,59%) thì đến cuối năm 2024, số hộ nghèo giảm còn 36.703 hộ (4,16%), cận nghèo còn 47.838 hộ (5,42%).

So với năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Nghệ An giảm 3,64%, bình quân 1,21%/năm, đạt kế hoạch đề ra (1 -1,5%/năm).

Cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội Nghệ An tư vấn các chương trình vay ưu đãi hộ nghèo phát triển kinh tế (Ảnh: Hoàng Lam).

Dự kiến của UBND tỉnh Nghệ An, đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của địa phương này còn 3,13%, tương ứng mức giảm 4,64% so với đầu kỳ, bình quân hàng năm đạt 1,16%

Đặc biệt, công tác giảm nghèo ở khu vực miền núi đã đạt được thành tích ấn tượng. Đầu giai đoạn, tỉ lệ hộ nghèo khu vực miền núi của Nghệ An chiếm tới 17,24% thì đến cuối năm 2024, tỉ lệ này còn 10,35%, bình quân đạt 2,29%/năm. Dự kiến, cuối năm nay, tỉ lệ hộ nghèo khu vực miền núi còn 8,66%, đạt mục tiêu đề ra đầu giai đoạn.

Đối với hộ nghèo là người dân tộc thiểu số, theo ước tính, đến cuối năm còn 24.126 hộ, so với năm 2024 giảm 1.129 hộ, còn so với đầu giai đoạn, đã giảm tới hơn một nửa (tương đương 24.406 hộ). Bình quân tỉ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số tại Nghệ An giảm 3,89%/năm, đạt mục tiêu đề ra.

Bên cạnh triển khai có hiệu quả 7 dự án và một số tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn, tỉnh Nghệ An đã tích cực đẩy mạnh công tác xã hội hóa nguồn lực huy động cho công tác giảm nghèo.

Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Nghệ An đã xây mới 2.111 căn nhà cho 1.701 hộ nghèo và 410 hộ cận nghèo giúp họ ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế (Ảnh: Hoàng Lam).

Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, cuộc vận động, ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, Chương trình “Tết vì người nghèo”... đã được triển khai sâu rộng, thu hút được sự chung tay từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, qua đó có thêm nguồn lực hỗ trợ sinh kế, tạo động lực giúp các hộ dân vươn lên thoát nghèo.

Đặc biệt, chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đạt được con số ấn tượng.

Từ đầu giai đoạn đến hết quý III năm nay, tỉnh Nghệ An đã xây dựng mới 2.111 căn nhà cho 1.701 hộ nghèo và 410 hộ cận nghèo. Cùng với đó, 1.293 hộ nghèo và 244 hộ cận nghèo được hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở.

Không để gián đoạn việc triển khai chương trình giảm nghèo

Cùng với cả nước, từ ngày 1/7, tỉnh Nghệ An triển khai mô hình chính quyền 2 cấp. Song song với công tác tổ chức, kiện toàn bộ máy chính quyền mới, tỉnh Nghệ An đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt nhằm đảm bảo việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững diễn ra liên tục, không gián đoạn.

Công tác chuyển giao nhiệm vụ, dự án từ cấp huyện về cấp tỉnh được thực hiện chặt chẽ, kèm theo hướng dẫn cụ thể. Nhờ đó các chương trình, đề án thuộc 7 dự án chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đang triển khai tại địa phương được duy trì ổn định.

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng thẳng thắng thừa nhận tiến độ thực hiện giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững còn chậm.

Các mô hình phát triển kinh tế phát huy hiệu quả, giúp người dân giảm nghèo bền vững (Ảnh: Hoàng Lam).

Cán bộ phụ trách giảm nghèo tại các địa phương sau sắp xếp đa phần mới tiếp cận, còn lúng túng trong công tác triển khai thực hiện chương trình, chưa có nhiều kinh nghiệm và kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực... dẫn tới còn lúng túng trong triển khai các chương trình, dự án.

Ông Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhận định Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã đạt được kết quả tích cực. Qua Chương trình, đời sống người dân từng bước được nâng cao, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các Sở, ngành rà soát lại các dự án, qua đó sẽ đề xuất các dự án phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp với quy hoạch vùng xã, tránh đầu tư manh mún, dàn trải.

UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tập trung tổ chức thực hiện để giải ngân nguồn vốn trong những tháng cuối năm 2025; tăng cường lồng ghép nguồn lực giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn nhằm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư.

Tỉnh cũng sẽ bố trí cán bộ đủ năng lực, trình độ để thực hiện Chương trình tại các địa phương.

Mô hình trồng sâm Thổ Hào mang lại hiệu quả kinh tế cao tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

Thời gian vừa qua, cơn bão Wipha (tháng 7), bão Kajiki (tháng 8) và bão Bualoi (tháng 9) kéo theo tình trạng lũ quét, ngập lụt trên diện rộng, đặc biệt là khu vực miền núi đã khiến tỉnh Nghệ An bị thiệt hại nặng nề. Điều này ảnh hưởng lớn đến kết quả các chương trình giảm nghèo tại địa phương.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, cùng sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, các địa phương, tỉnh Nghệ An đang nỗ lực, triển khai hiệu quả các chương trình, dự án, hướng tới giảm nghèo bao trùm, bền vững và thực chất.