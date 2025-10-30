Chưa có khách mở hàng, chủ quán điếng người vì hành động của cô gái

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái bất ngờ đi xuyên qua quán ăn để về nhà bằng... lối tắt. Đoạn clip thu hút hơn 8,4 triệu lượt xem, khơi lên nhiều bức xúc trong cộng đồng mạng.

Chủ nhân đoạn clip, anh Nguyễn Tấn Phi (40 tuổi, ngụ tại TPHCM), cho hay sự việc xảy ra sáng 27/10, khi anh vừa mới mở cửa quán, chưa có khách nào vào ăn.

Cô gái điềm nhiên đi cắt ngang quán ăn để về nhà bằng lối tắt này (Ảnh cắt từ clip NVCC).

Thấy cô gái bước vào quán, anh Phi hồ hởi đón vị khách “mở hàng". Đang ăn sáng, anh lập tức ngưng đũa, nhanh miệng mời khách chọn bàn và đứng dậy để lấy thực đơn.

“Trong kinh doanh, khách “mở hàng” rất quan trọng. Nhiều người tin rằng vị khách đầu tiên sẽ quyết định “vía” buôn bán của cả ngày hôm đó”, anh nói.

Thế nhưng khi anh vừa quay lưng, cô gái đã đi xuyên qua quán, tiến thẳng tới cửa sau để về nhà.

“Quán của tôi nằm ở vị trí có hai mặt tiền, sát ngã ba đường. Thay vì đi vòng qua đường chính, người này đã đi xuyên qua quán để rút ngắn quãng đường. Việc cô ấy điềm nhiên sử dụng quán ăn làm đường đi khiến tôi rất bức xúc. Nếu cô gái lịch sự mở lời, tôi chắc chắn đồng ý cho đi nhờ mà”, chủ quán phân trần.

Chủ quán bất ngờ khi cô gái đi vào quán rồi mất hút (Ảnh cắt từ clip NVCC).

Chủ quán bộc bạch dù không quá tin vào những nguyên tắc kiêng kỵ trong kinh doanh nhưng anh cũng xác nhận cả buổi sáng hôm ấy quán bỗng dưng vắng khách lạ thường.

“Khoảng 2 tiếng sau, người này quay lại và tiếp tục băng ngang qua quán của tôi. Tôi đã phải chặn lại, yêu cầu người này rời đi. Hình ảnh từ đoạn clip ghi lại từ camera an ninh cho thấy cô ấy đã đi đến một ngôi nhà gần đó.

Chủ nhà là khách quen của tôi sau đó khẳng định đó không phải người nhà mình mà cô ấy chỉ đến để... xin mật khẩu wifi. Điều này khiến tôi lợn cợn lo lắng bởi không biết mục đích thật sự của cô gái kỳ lạ ấy là gì”, anh Phi cho hay.

Anh Phi cho biết đã mở quán kinh doanh hơn một năm, từng phải hai lần chuyển địa điểm do việc buôn bán khó khăn. Trong thời gian đó, anh chứng kiến không ít vụ lừa đảo tinh vi nên luôn cảnh giác cao độ.

“Đối tượng lừa đảo thường đặt hàng trăm phần ăn trị giá trên 10 triệu đồng. Nghe giá trị đơn hàng lớn, chủ quán thường rất vui nên dễ mất cảnh giác. Sau đó, đối tượng lừa đảo lại giả vờ chuyển khoản dư tiền đặt cọc đơn hàng, rồi yêu cầu chủ quán đưa lại phần thừa bằng tiền mặt. May mắn là tôi chưa từng sập bẫy”, anh Phi kể.

Chủ quán cho biết thời gian gần đây, việc kinh doanh ngày càng chật vật, doanh thu sụt giảm đáng kể. Quán chỉ đủ duy trì hoạt động, vợ anh cũng phải làm thêm bên ngoài để trang trải chi phí sinh hoạt gia đình.

“Dù còn nhiều khó khăn, chúng tôi vẫn cố gắng giữ tinh thần lạc quan. Tôi chia sẻ đoạn clip lên trang cá nhân để... giải xui. Nhiều chủ quán, bạn hàng khác đã tương tác, bày tỏ sự đồng cảm vì từng gặp những tình huống dở khóc dở cười tương tự”, anh Phi cho biết thường xuyên đăng những câu chuyện, hình ảnh về quán ăn của mình lên TikTok và rất vui khi nhận được nhiều lời động viên từ cộng đồng mạng.