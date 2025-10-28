Nam sinh nghèo định danh làng "triệu view" với chiếc điện thoại trả góp

Từ giấc mơ dang dở đến kênh TikTok triệu view

Alăng Brắc (29 tuổi, người dân tộc Cơ Tu) được sinh ra trong một gia đình nghèo ở xã miền núi Bến Hiên (TP Đà Nẵng), ngay từ nhỏ Brắc sớm ý thức rằng chỉ có học tập mới giúp mình thoát nghèo.

Năm 2014, Brắc thi đỗ vào ngành kỹ thuật điện cơ khí tại Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng. Trong niềm vui trở thành sinh viên đại học, Brắc từng mơ về một tương lai tươi sáng: có việc làm ổn định nơi thành phố lớn, đưa cả gia đình và bản thân thoát khỏi cuộc sống túng thiếu.

Alăng Brắc là người dân tộc Cơ Tu, từ nhỏ đã trải qua cuộc sống nhiều khó khăn, thiếu thốn (Ảnh: FBNV).

Thế nhưng, hiện thực phũ phàng khiến chàng thiếu niên năm ấy gác lại mọi hoài bão.

“Gia đình tôi thời điểm đó rất nghèo. Mỗi tháng mẹ gửi tiền cho tôi chỉ đủ đóng tiền trọ, nhiều hôm tôi phải trộn cơm trắng với đường ăn cho qua bữa, có khi còn phải nhịn đói. Khi em trai sắp vào đại học, tôi biết chắc bố mẹ sẽ không đủ sức lo cho cả hai anh em nên đã chủ động xin nghỉ học, đi làm kiếm tiền lo cho bản thân và gia đình”, anh kể.

Năm 2019, mạng xã hội phát triển, Alăng Brắc thấy nhiều người có thể kiếm tiền bằng nghề sáng tạo nội dung nên quyết định rẽ hướng. Ngày chính thức rời giảng đường đại học, Alăng Brắc quyết định mua trả góp chiếc điện thoại có chức năng quay chụp rõ nét để dùng cho công việc mới.

Để có tiền trả góp chiếc điện thoại, Brắc bắt đầu chạy xe ôm, sau 1 năm cật lực anh mới trả xong số nợ ấy rồi nhanh chóng trở về quê nhà.

Chàng trai chuyên quay video cảnh thiên nhiên, văn hóa, đặc sản vùng núi, thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok (Ảnh: FBNV).

Trở về quê, những ngày đầu trở thành nhà sáng tạo nội dung với Alăng Brắc vô vàn khó khăn. Anh thừa nhận bản thân từng không biết cách quay, dựng video, càng không biết phải nói gì trước ống kính.

Mặt khác, gia đình phản đối kịch liệt, dân làng thì tỏ vẻ hoài nghi khiến Brắc vô cùng trăn trở. Anh cũng cảm thấy buồn vì vẫn chưa kiếm được tiền từ nghề này, trong khi gia cảnh còn nghèo khó.

“Khó khăn là vậy, nhưng tôi chưa từng nản chí. Tôi mày mò tự học quay, dựng video và tập nói trước ống kính sao cho tự nhiên, lưu loát hơn. Thấy quê mình có nhiều đặc sản, phong tục và nét văn hóa độc đáo mà ít người biết đến, tôi lấy chính điều đó làm tư liệu để phát triển nội dung cho kênh của mình,” anh kể.

Dần dần, từ một kênh TikTok gần như không có người xem, đến nay anh Alăng Brắc đã sở hữu gần một triệu lượt theo dõi. Chàng trai vùng núi với giọng nói trầm ấm, tính cách chân chất trở thành gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội. Những video ghi lại cảnh sắc đại ngàn, văn hóa Cơ Tu và hành trình thu hoạch nông sản địa phương của anh thu hút hàng triệu lượt xem, góp phần lan tỏa vẻ đẹp của núi rừng quê hương.

Giúp dân làng có thêm thu nhập

Nhận được nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng mạng, Alăng Brắc bắt đầu tận dụng kênh TikTok của mình để quảng bá và tiêu thụ đặc sản địa phương. Anh chủ động liên kết với bà con trong làng và thu mua đặc sản địa phương để vừa có nguồn cung ổn định, vừa giúp họ có thêm thu nhập.

Dù lợi nhuận chưa cao, nhưng công việc này đã giúp cuộc sống của Brắc và dân làng “dễ thở” hơn, đồng thời khơi dậy tinh thần làm kinh tế từ chính sản phẩm quê hương.

Được chính quyền địa phương hỗ trợ, Alăng Brắc vừa thành lập hợp tác xã đậu đen xanh lòng. Anh đứng ra nhận vai trò quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm đầu ra cho nông sản của địa phương.

Alăng Brắc vừa thành lập hợp tác xã nhằm quảng bá thương hiệu đặc sản địa phương đến người tiêu dùng (Ảnh: FBNV).

Mới đây, sản phẩm đậu đen xanh lòng do Hợp tác xã của Alăng Brắc sản xuất đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao (chương trình “mỗi xã một sản phẩm do Chính phủ phát động). Đây là nhóm sản phẩm được đánh giá có tính đặc thù cao, quy trình quản lý chặt chẽ và khả năng thương mại ổn định.

Sắp tới, anh còn dự định tạo dựng thương hiệu cho quả loòng boong - đặc sản nổi tiếng của địa phương - với mong muốn đưa nông sản quê hương đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước.

“Sau một thời gian nghiên cứu, tôi nhận ra rằng sản phẩm càng có thương hiệu, xuất xứ rõ ràng thì càng được người tiêu dùng tin tưởng và đón nhận nhiều hơn”, anh nói.

Chàng trai vùng núi thừa nhận công việc sáng tạo nội dung không mang đến cho anh thu nhập “khủng” như nhiều người nghĩ. Song hành trình thay đổi này đã khiến cuộc sống của anh như bước sang một trang mới.

Công việc sáng tạo nội dung và kinh doanh qua mạng xã hội đã mở ra nhiều cơ hội mới cho gia đình anh Alăng Brắc và người dân trong làng (Ảnh: FBNV).

Chia sẻ về hành trình làm nội dung số, Brắc kể trong một lần đang quay video soi bắt ếch vào ban đêm, anh suýt mất mạng vì một tảng đá lớn bất ngờ rơi xuống ngay cạnh. Khoảnh khắc thoát chết thần kỳ ấy đã khiến anh càng trở nên trân trọng cuộc sống, biết yêu quý từng giây phút và yêu đời từ những điều bình dị nhất.

“Giờ đây, khi được gia đình và bà con ở địa phương công nhận, ủng hộ và động viên, tôi có thêm động lực tiếp tục con đường sáng tạo nội dung trên mạng xẫ hội. Nhiều người theo dõi kênh TikTok của tôi cũng chia sẻ rằng, nhờ những video về cuộc sống đời thường, cảnh thiên nhiên yên bình ở vùng núi, họ cảm thấy được truyền năng lượng tích cực, có thêm niềm tin và động lực sống. Tôi xúc động khi công việc của mình không chỉ giúp bản thân mà còn tạo ra giá trị, đóng góp một phần nhỏ cho cộng đồng”, Brắc bộc bạch.