Áp "làn xanh" ưu tiên việc cấp phép, gia hạn giấy phép với lao động ngoại

Ngày 31/10, ông Hoàng Ngọc Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, cho biết UBND tỉnh đã thống nhất với đề xuất đưa 2 thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm vào thực hiện cơ chế ưu tiên “làn xanh”.

Các thủ tục được ưu tiên như cấp giấy phép đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và thủ tục gia hạn giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Thủ tục cấp giấy phép đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, thời gian ưu tiên phân luồng, hoàn thành xử lý là 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định trong trường hợp chấp thuận nhu cầu và cấp giấp phép lao động.

Người dân, doanh nghiệp đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Quách Tuấn).

Thủ tục gia hạn giấy phép đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, thời gian ưu tiên phân luồng, hoàn thành xử lý là 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Theo ông Trung, các thủ tục trên, so với thời gian xử lý theo quy định của pháp luật là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Khi đưa 2 thủ tục hành chính vào thực hiện cơ chế ưu tiên “làn xanh” đều được rút ngắn 3 ngày, tương đương tỷ lệ 30%.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao Sở Nội vụ và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử đưa thủ tục vào thực hiện bảo đảm rút ngắn thời gian giải quyết của doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động thu hút lao động chất lượng cao và chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại địa phương, qua đó nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).