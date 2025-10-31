Nhóm lao động được nhận vé máy bay miễn phí về quê đón Tết

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai Kế hoạch tổ chức hoạt động hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết và quay lại làm việc dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Hoạt động này nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho người lao động còn khó khăn hoặc có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán…

Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức “Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026”.

Đơn vị này phân bổ 500 vé máy bay một chiều và 500 suất quà tặng trị giá 300.000 đồng/suất (tiền mặt) cho Liên đoàn Lao động TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh để hỗ trợ người lao động về quê đón Tết.

Người lao động thuộc đối tượng này được đi kèm 1 người (chồng/vợ, bố, mẹ, con). Trước chuyến bay, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố tổ chức gặp gỡ, chúc tết đoàn viên trước khi lên chuyến bay về quê tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Cùng với “Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam còn tổ chức “Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2026”.

Đơn vị đã phân bổ 2.000 vé tàu hai chiều và 2.000 suất quà tặng trị giá 300.000 đồng/suất (tiền mặt) cho Liên đoàn Lao động TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Công đoàn Đường sắt Việt Nam để hỗ trợ người lao động về quê đón Tết.

Người lao động được đi kèm không quá 3 người (chồng/vợ, bố, mẹ, con). Kinh phí để tổ chức “Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026” và “Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2026” được lấy từ nguồn tài chính công đoàn cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; nguồn xã hội hóa; sự hỗ trợ của các đối tác ký kết thỏa thuận hợp tác với đơn vị này.