Sau khi cảnh sát kiểm tra, nhiều tiệm vàng ở Thanh Hóa bất ngờ đóng cửa

Sáng 1/11, ghi nhận tại đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cho thấy, ít nhất có 4 cửa hàng đã đóng cửa, một số tiệm còn dán thông báo phía ngoài với nội dung “xin nghỉ bán hàng”.

Đường Lê Hoàn được xem là tuyến phố có nhiều tiệm vàng lớn, uy tín nhất tỉnh Thanh Hóa. Thường ngày, nơi đây luôn tấp nập khách mua bán và giao dịch.

Nhiều tiệm vàng ở đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa bất ngờ đóng cửa (Ảnh: Hoàng Dương).

Trước đó, ngày 31/10, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đã phong tỏa, căng dây trên đoạn đường Lê Hoàn.

Phía bên trong khu vực phong tỏa, nhiều cảnh sát kiểm tra, khám xét một số tiệm vàng. Nhiều người dân hiếu kỳ đã đến theo dõi.

Cảnh sát phong tỏa đường Lê Hoàn để khám xét một số tiệm vàng ngày 31/10 (Ảnh: Khôi Nguyên).

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa công bố thông tin chính thức liên quan đến hoạt động này.