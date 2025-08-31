Cô gái kiếm bộn tiền từ "nghề tay trái" tiết lộ bí quyết làm giàu đơn giản

Kết quả bất ngờ

Lillian Zhang (25 tuổi) đang làm việc tại một công ty công nghệ lớn nằm ở Thung lũng Silicon, bang California, Mỹ. Ngoài ra, cô còn có nghề tay trái là làm một nhân vật có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội. Với hơn 260.000 lượt tài khoản theo dõi trên các nền tảng, Zhang thường xuyên chia sẻ các nội dung hữu ích về công việc và tài chính cá nhân.

Với công việc tay trái này, Zhang đã thu về khoảng 245.000 USD trong năm ngoái (tương đương 6,5 tỷ đồng). Con số này đã được hãng tin CNBC (Mỹ) xác nhận thông qua hồ sơ tài chính được Zhang cung cấp. Khoản thu này đến từ các nguồn khác nhau, chẳng hạn như các hợp đồng quảng cáo, hay các nội dung chất lượng được nền tảng và người dùng mạng xã hội trả phí để theo dõi.

Lillian Zhang vừa chia sẻ bí quyết kiếm bộn tiền từ "nghề tay trái" (Ảnh: CNBC).

Một quan niệm nền tảng về vấn đề tài chính đã giúp Zhang nỗ lực làm việc chăm chỉ, đó là khái niệm về giá trị tích lũy. Theo cô, mọi khoản đầu tư đều cần có thời gian mới đưa lại lợi nhuận. Bền bỉ nỗ lực sẽ đưa lại kết quả bất ngờ, một khi thời điểm gặt hái đã đến.

Trong quá trình chờ đợi những nỗ lực "đơm hoa kết trái", người lao động cần giữ kỷ luật làm việc. Như trong câu chuyện của Zhang, cô kiên trì bền bỉ sáng tạo nội dung mỗi ngày trên các nền tảng mạng xã hội, bên cạnh việc duy trì ổn định công việc toàn thời gian.

Đây chính là bí quyết để cô vừa có được nền tảng tài chính ổn định, vừa tạo dựng được cộng đồng riêng theo dõi cô trên mạng xã hội, để cô có "nghề tay trái" đưa lại nguồn thu nhập không hề nhỏ.

Theo Zhang, nỗ lực bền bỉ nghĩa là làm việc đều đặn ngay cả khi không muốn làm, bởi khả năng làm việc đều đặn không ngừng nghỉ sẽ đưa người lao động vào một quỹ đạo vận hành ổn định, dần giảm bớt sự tác động trồi sụt của cảm xúc trong công việc.

Nhà nghèo nên động lực kiếm tiền trở thành bản năng

Zhang sinh ra trong một gia đình nhập cư nghèo khó. Cô từng có những năm tháng tuổi thơ luôn phải chứng kiến cha mẹ chật vật mưu sinh, vật lộn chi trả tiền thuê nhà, sinh hoạt phí.

Dù cha mẹ cô không bao giờ nói về chuyện tiền bạc trước mặt con, nhưng cảm nhận về sự thiếu thốn đã đeo đuổi Zhang từ rất sớm. Cô chứng kiến cha mẹ cãi vã vì tiền, cô luôn sống trong nỗi sợ rằng nhà mình sắp cạn tiền. Đó là một nỗi sợ thường trực ám ảnh Zhang trong những năm tháng ấu thơ.

Lillian Zhang từng học tại Đại học California - Berkeley (Mỹ) (Ảnh: CNBC).

Điều này gây ảnh hưởng mạnh tới cô trong hành trình trưởng thành. Cô quyết tâm không để bản thân sống trong trạng thái kiệt quệ tài chính giống như cha mẹ. Cô cũng mong muốn đền đáp những nỗ lực hết sức mình của cha mẹ.

Cảnh nhà nghèo khó khiến Zhang nảy ra những ý tưởng kiếm tiền từ sớm. Bên cạnh việc học, ngay từ thời cấp II, Zhang đã bắt đầu những hoạt động kinh doanh nhỏ. Cô tự làm thú nhồi bông bằng chiếc máy khâu của mẹ rồi đem bán ở trường và bán trên mạng.

Ở tuổi 12, cô đã bắt đầu tự sản xuất các video giới thiệu những thú nhồi bông do cô tự thực hiện, rồi đăng tải lên YouTube để tự quảng cáo và bán hàng trên mạng. Khi có một số vốn nhất định, cô bắt đầu săn đồ giá rẻ rồi bán lại với mức giá cao hơn để hưởng chênh lệch. Zhang ước tính cô kiếm được khoảng 15.000 USD từ các hoạt động kinh doanh thời niên thiếu.

Luôn duy trì kỷ luật trong công việc và cuộc sống

Sự chăm chỉ, nỗ lực và tính kỷ luật được Zhang duy trì xuyên suốt trong công việc và cuộc sống kể từ khi còn nhỏ. Tháng 11 năm nay, cô sẽ cho ra mắt cuốn sách đầu tay mang tên The New Money Rules: The Gen Z Guide to Personal Finance. Cuốn sách đưa lại những kiến thức về tài chính cá nhân dành cho người trẻ.

Đối với Zhang, khái niệm về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống là một "ảo mộng" không có thật. Người lao động chỉ có thể tìm ra những phương cách để giúp công việc và cuộc sống của họ đi vào quỹ đạo ổn thỏa nhất có thể, theo cảm nhận của riêng họ.

Đối với Zhang, cô tìm cách gom các phần việc tương tự nhau lại, rồi làm cùng một lúc. Theo cô, cách này giúp tiết kiệm thời gian. Chẳng hạn, thay vì nấu ăn mỗi ngày, cô sẽ chuẩn bị nhiều bữa ăn trong cùng một lần nấu. Cô chỉ trả lời email vào một thời điểm nhất định trong ngày.

Luôn duy trì tính kỷ luật và gom các nhóm việc tương đồng là hai bí quyết quan trọng để Zhang có thêm nhiều năng lượng và thời gian làm những việc cô muốn làm.

Theo cô, điều quan trọng là mỗi người phải xác định được mục tiêu, tầm nhìn, bức tranh toàn cảnh cho công việc và cuộc sống của họ. Sẽ có nhiều thời điểm, mọi nỗ lực đều không đưa lại kết quả, chúng ta rơi vào cảm giác thất vọng, mệt mỏi, thậm chí thấy mọi cố gắng dường như vô nghĩa.

Lillian Zhang chia sẻ: "Ở những thời điểm khó khăn nhất, hãy nhớ lại thời khắc bắt đầu và lý do tại sao mình muốn bắt tay vào làm tất cả những việc này. Kết quả sẽ luôn xuất hiện vào thời điểm bạn ít mong đợi nhất. Lý do của thành quả luôn là bởi bạn đã cố gắng bền bỉ từ lâu”.