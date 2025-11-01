Báo Malaysia hoang mang tột độ vì động thái của FIFA

Theo kế hoạch, thời hạn chót để FIFA đưa ra phán quyết cuối cùng về đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vào ngày 30/10. Tuy nhiên, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới đã trì hoãn vì cần xem xét và xác minh thêm các tài liệu liên quan đến vụ việc.

Việc FIFA chậm trễ công bố phán quyết cuối cùng khiến báo giới và dư luận Malaysia cảm thấy hoang mang (Ảnh: NST).

Điều đó khiến cho báo giới và người hâm mộ Malaysia hoang mang tột độ. Tờ New Straits Times thừa nhận: “FIFA vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về đơn kháng cáo của FAM liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Harimau Malaya (biệt danh của đội tuyển Malaysia).

Vấn đề này đã trở thành chủ đề nóng trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá Malaysia, khi họ vẫn đang chờ đợi phán quyết kháng cáo liên quan đến cáo buộc làm giả giấy tờ của các cầu thủ nói trên.

Người hâm mộ Malaysia thực sự hoang mang và thất vọng khi FIFA chậm trễ đưa ra phán quyết. Cho tới sáng 1/11, FIFA vẫn bặt vô âm tín. Điều này khiến cho dư luận càng thêm lo lắng về tương lai của bóng đá Malaysia cũng như 7 cầu thủ nhập tịch.

Không rõ liệu FIFA sẽ giữ nguyên phán quyết trước đây hay hủy bỏ khi FAM kháng cáo thành công? Nếu nhận kết quả không có lợi, FAM sẽ đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) để tìm kiếm công lý và bảo vệ danh dự, quyền lợi của bóng đá quốc gia”.

Theo thông tin từ trang Scoop (Malaysia), Ủy ban kháng cáo của FIFA đang đánh giá lại các bằng chứng và xem xét các điều chỉnh có thể có đối với lệnh trừng phạt. Trong đó họ yêu cầu làm rõ thêm một số tài liệu về nguồn gốc tổ tiên của 7 cầu thủ nói trên do FAM nộp trong quá trình kháng cáo.

Nếu kháng cáo thất bại, FAM nhiều khả năng sẽ đưa vụ việc lên CAS (Ảnh: Getty).

Theo dự đoán của giới chuyên gia Malaysia, khả năng kháng cáo thành công của FAM là rất thấp. Nếu kháng cáo lên CAS, cơ quan quản lý bóng đá Malaysia có thể tốn bộn tiền.

Theo luật sư Zhafri Aminurashid, chi phí kháng cáo lên CAS rất đắt đỏ. Cụ thể, FAM sẽ phải tốn 1 triệu ringgit (khoảng 6,2 tỷ đồng) cho quá trình đưa vụ việc lên CAS. Chi phí này ước tính gồm phí kháng cáo, phí luật sư, phí chuyên gia và chi phí đặt cọc kháng cáo.

Luật sư nêu rõ: “Chi phí kháng cáo lên CAS vào khoảng 5.314 ringgit. Chi phí này sẽ không được hoàn lại. Tiếp theo là phí luật sư từ 100.000 đến 200.000 RM, cùng phí chuyên gia có thể lên đến 10.000 - 50.000 ringgit cho mỗi chuyên gia.

Đó còn chưa kể chi phí đặt cọc kháng cáo từ 10.000 franc Thụy Sĩ (53.143 ringgit) đến 50.000 franc Thụy Sĩ (265.717 ringgit). Chi phí này sẽ do cả hai bên chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, thông thường FIFA không thanh toán và FAM phải tạm ứng trước toàn bộ số tiền. Nếu FAM không thanh toán, đơn kháng cáo sẽ bị bác bỏ”.