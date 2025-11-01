Lễ ký kết với các đại lý phân phối dự án Vera Diamond City Quảng Ninh

Tại phường Móng Cái 1 (Quảng Ninh), chủ đầu tư Vinaconex đã tổ chức lễ ký kết hợp tác phân phối dự án Vera Diamond City, đánh dấu bước khởi đầu cho giai đoạn thương mại hóa dự án đô thị nằm tại trung tâm kinh tế cửa khẩu sôi động khu vực phía Bắc.

Sự kiện mở đầu cho chiến lược hợp tác mở rộng hệ thống phân phối sản phẩm bất động sản của Vinaconex, hướng đến việc đưa các sản phẩm chất lượng tiếp cận sâu rộng hơn tới thị trường và khách hàng trên toàn quốc.

Theo thỏa thuận, 5 đại lý F1 đầu tiên sẽ đồng hành cùng Vinaconex trong hành trình này bao gồm Công ty Cổ phần Bất động sản T-Land, Công ty TNHH một thành viên Nhật Minh Land, Công ty Cổ phần Đầu tư Bắc Đô, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Midland và Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản SGO.

Vinaconex và Nhật Minh Land ghi dấu mối quan hệ hợp tác bền vững, hướng tới thành công (Ảnh: Vinaconex).

T - Land đã trở thành đối tác phân phối chiến lược tại Vera Diamond City (Ảnh: Vinaconex).

SGO Land tiếp tục là đơn vị đồng hành cùng dự án (Ảnh: Vinaconex).

Midland, một trong những đại lý phân phối tại khu đô thị Vera Diamond City (Ảnh: Vinaconex).

Vinaconex và Công ty Cổ phần Đầu tư Bắc Đô ký kết đại lý phân phối tại Vera Diamond City (Ảnh: Vinaconex).

Vera Diamond City thu hút sự quan tâm của nhiều đối tác, và danh sách đại lý chiến lược sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới. Sự hợp tác giữa Vinaconex và các đại lý không chỉ góp phần đưa dự án đến gần hơn với khách hàng tiềm năng, mà còn thể hiện tầm nhìn của Vinaconex trong việc kiến tạo hệ sinh thái bất động sản hiện đại, bền vững và mang giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Văn Mậu, Phó tổng giám đốc thường trực Tổng công ty Cổ phần Vinaconex nhấn mạnh việc hợp tác với các đại lý chiến lược không chỉ là một bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển dự án Vera Diamond City mà còn thể hiện cam kết của Vinaconex trong hành trình kiến tạo một đô thị hiện đại, biểu tượng mới của sự phồn vinh và đẳng cấp sống tại Móng Cái.

Vera Diamond City do chủ đầu tư Vinaconex tâm huyết kiến tạo được quy hoạch đồng bộ, hạ tầng hoàn thiện, pháp lý minh bạch đáp ứng nhu cầu an cư, đầu tư, tích sản lâu dài (Ảnh: Vinaconex).

Theo ông Mậu, Vera Diamond City không đơn thuần là một dự án bất động sản chất lượng, mà còn thể hiện tầm nhìn và khát vọng của Vinaconex trong sứ mệnh xây dựng những không gian sống chất lượng cao, mang dấu ấn riêng về đẳng cấp, bền vững và giá trị nhân văn. Tinh thần tiên phong và định hướng phát triển dài hạn đã trở thành nền tảng để Vinaconex khẳng định vị thế của mình trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, không khí sự kiện tiếp tục được hâm nóng với giải đấu thể thao Vera Pickleball Open 2025 - Kết nối thành công được tổ chức ngay tại khu tiện ích thể thao của dự án Vera Diamond City.

Ông Dương Văn Mậu, Phó tổng giám đốc Thường trực Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex trao giải cho các đội thi đấu đạt thành tích xuất sắc tại giải đấu Vera Pickleball Open 2025 (Ảnh: Vinaconex).

Theo ông Dương Văn Mậu, thông qua hoạt động này, Vinaconex mong muốn mang đến một sân chơi lành mạnh để các đối tác, nhân viên và khách mời giao lưu, rèn luyện sức khỏe và lan tỏa tinh thần đoàn kết - hợp tác - phát triển, đúng với thông điệp “Kết nối thành công” mà tổng công ty hướng tới.

Sự kiện ký kết hợp tác và giải đấu thể thao đã khép lại trong không khí hứng khởi, mở ra một hành trình hợp tác hứa hẹn giữa Vinaconex và các đối tác chiến lược, hướng tới mục tiêu thành công - thịnh vượng - phát triển bền vững tại Móng Cái, đồng thời khẳng định tầm nhìn của Vinaconex trong việc nâng tầm giá trị sống và phát triển cộng đồng đô thị hiện đại nơi vùng biên năng động.