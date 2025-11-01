Vụ thi thể bé trai 1 tuổi dưới giếng: Mẹ ném con "để bớt gánh nặng"

Ngày 1/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Lê (42 tuổi, trú tại phường Ea Kao) để điều tra về tội Giết người.

Nguyễn Thị Lê được xác định là kẻ đã nhẫn tâm ném con trai 1 tuổi của mình xuống giếng sâu.

Nguyễn Thị Lê khai nhận hành vi ném con ruột xuống giếng để bớt đi gánh nặng (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9h ngày 31/10, Công an phường Ea Kao nhận được tin báo của một người dân về việc cháu U.N.A.L. (1 tuổi) mất tích không rõ nguyên nhân.

Vào cuộc điều tra, Công an phường Ea Kao phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận thấy có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã đấu tranh, xác định được chính bà Lê là thủ phạm gây nên cái chết cho chính con ruột của mình.

Tại cơ quan công an, bước đầu Lê khai nhận, năm 2008, Lê kết hôn với ông T. (45 tuổi) và có với nhau 2 người con chung.

Đến tháng 2/2024, Lê có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác rồi sinh ra bé L..

Sáng 31/10, Lê suy nghĩ về việc áp lực, không có tiền nuôi cả 3 người con nên nảy sinh ý định giết cháu L. để bớt gánh nặng.

Lê đã bế cháu L. thả xuống giếng trong sân nhà rồi kéo nắp bê tông đóng kín lại.

Khoảng 21h cùng ngày, cơ quan chức năng đã phát hiện, đưa được thi thể cháu L. lên để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi.

Thông tin tìm kiếm bé L. được đăng tải trên mạng xã hội (Ảnh: Trương Nguyễn).

Như Dân trí đưa tin, sáng 31/10, bé L. được bà ngoại bế cho ăn trước cửa nhà, sau đó người bà vào trong nhà có việc, đến khi quay ra đã không thấy bé L. đâu.

Dù tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả, gia đình bé L. đã báo cơ quan chức năng và đăng thông tin lên mạng xã hội để được hỗ trợ tìm kiếm.

Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng xác định thi thể bé L. ở dưới giếng sâu của gia đình ngay sân nhà.