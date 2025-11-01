Giọng ca Dimash Kudaibergen xuất hiện tại 8Wonder Winter

Quãng giọng hiếm có

Dimash được khán giả biết đến như một hiện tượng hiếm có của âm nhạc đương đại, sở hữu quãng giọng hơn 6 quãng tám, trải dài từ nốt trầm sâu đến nốt cao đặc biệt.

Dimash sẽ mang đến màn trình diễn đặc sắc tại đại nhạc hội 8Wonder Winter ngày 6/12 tại Hà Nội (Ảnh: NSCC).

Trong các bản trình diễn như S.O.S d’un terrien en détresse, Dimash thường gây ấn tượng mạnh với khán giả toàn cầu nhờ khả năng kiểm soát giọng hát linh hoạt, chuyển đổi mượt mà giữa các quãng trầm và cao. Phong cách biểu đạt cảm xúc đa dạng cùng kỹ thuật thanh nhạc tinh tế giúp Dimash tạo nên dấu ấn riêng, khó tái hiện ngay cả trong phòng thu.

Dimash không dùng quãng giọng đặc biệt của mình như một màn phô diễn kỹ thuật, mà như phương tiện để kể chuyện và chạm tới cảm xúc sâu nhất của người nghe.

Trong âm nhạc quốc tế, nhiều nghệ sĩ thể hiện khả năng hát bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, thường điểm xuyết thêm vài câu hát để tạo sự mới lạ.

Với Dimash, việc thể hiện ca khúc bằng nhiều thứ tiếng như Kazakh, Nga, Trung, Anh, Pháp, Ý, Đức hay Tây Ban Nha đã trở thành nét đặc trưng trong phong cách biểu diễn, góp phần giúp anh tiếp cận khán giả đa dạng trên toàn cầu.

Dimash hứa hẹn mang đến trải nghiệm giàu cảm xúc trên sân khấu 8Wonder Winter (Ảnh: NSCC).

Điều tạo nên nét riêng của Dimash nằm ở khả năng truyền tải cảm xúc trong bất kỳ ngôn ngữ nào. Dù biểu diễn tại Astana, Bắc Kinh, New York hay Paris, anh vẫn mang đến cảm nhận gần gũi và tự nhiên.

Ở mỗi quốc gia, Dimash không chỉ thể hiện ca khúc chính xác về phát âm mà còn thể hiện tinh thần và cảm xúc đặc trưng của ngôn ngữ đó, giúp khán giả dễ dàng đồng cảm và kết nối.

Chính sự hòa nhập này đã biến Dimash trở thành nghệ sĩ toàn cầu thực thụ, vượt qua mọi biên giới âm nhạc lẫn cảm xúc.

8Wonder góp phần làm mới trải nghiệm giải trí Việt

Việc Dimash lần đầu tiên biểu diễn tại Việt Nam không chỉ góp phần làm phong phú thêm “bản đồ” âm nhạc quốc tế của 8Wonder, mà còn cho thấy nỗ lực mở rộng trải nghiệm thưởng thức của khán giả trong nước.

8Wonder mang đến giọng ca hàng đầu thế giới từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ quốc tế, giúp công chúng Việt có cơ hội tiếp cận những giá trị âm nhạc tinh tế ngay giữa Hà Nội. Trong bối cảnh nhiều chương trình giải trí hiện nay chú trọng yếu tố công nghệ và hiệu ứng sân khấu, 8Wonder Winter - sự kiện do Tập đoàn Vingroup tổ chức - chọn cách tạo dấu ấn bằng việc tôn vinh giọng hát thật, trình diễn chất lượng và giá trị nghệ thuật nguyên bản.

Giọng ca đến từ Kazakhstan sẽ góp mặt trong đêm đại nhạc hội 8Wonder Winter, do Tập đoàn Vingroup tổ chức (Ảnh: NSCC).

Sự xuất hiện của Dimash tại 8Wonder Winter mang đến cho khán giả Việt cơ hội hiếm có để thưởng thức trực tiếp giọng ca được giới chuyên môn quốc tế đánh giá cao, trải nghiệm một sân khấu âm nhạc đúng nghĩa.

Đồng thời, sự kiện thể hiện nỗ lực của ban tổ chức trong việc mở rộng lựa chọn thưởng thức, khuyến khích khán giả tìm đến những giá trị nghệ thuật bền vững thay vì chỉ chạy theo hiệu ứng ngắn hạn.

Việc lựa chọn Dimash cho thấy định hướng của 8Wonder trong việc đề cao chất lượng, cá tính và trải nghiệm âm nhạc nguyên bản.