Công ty tặng bàn phím vàng trị giá 148 triệu đồng giữ chân nhân viên giỏi

Nhân Ngày Lập trình viên 24/10, Công ty công nghệ hình ảnh thông minh Insta360 (tại Thâm Quyến, Trung Quốc) đã tặng 21 bàn phím bằng vàng cho các nhân viên như một món quà tri ân đặc biệt, nhằm giữ chân nhân viên giỏi và gắn kết họ với công ty. Mỗi chiếc bàn phím đều có phím cách làm bằng vàng nặng 35,02 gram, trị giá gần 40.000 NDT (tương đương với khoảng 148 triệu đồng).

Công ty tặng bàn phím bằng vàng cho nhân viên (Ảnh: National Business Daily).

Chương trình này được Insta360 duy trì suốt 4 năm liên tiếp, với tổng cộng 55 phím vàng đã được trao tặng, gồm các phím “C”, “V”, “Ctrl”, “Shift”, “Enter” và phím cách.

Giá trị của những phím được trao cho nhân viên trong năm đầu tiên nay đã tăng gấp 3 lần. Nhiều nhân viên hài hước chia sẻ rằng: “Công ty đang giúp tôi có nguồn đầu tư tài chính ổn định”.

Đại diện công ty Insta360 cho biết, đơn vị có gần 58% nhân viên là kỹ sư nghiên cứu – phát triển (R&D). Vì vậy, bàn phím là công cụ làm việc quan trọng nhất của họ, được chọn làm biểu tượng tôn vinh trong dịp đặc biệt.

Mỗi phím vàng mang ý nghĩa tượng trưng cho “mỗi lần gõ là một lần biến ý tưởng thành vàng, mỗi dòng mã đều đáng giá ngàn vàng”. Ngoài phần quà bằng vàng, tất cả nhân viên khối R&D còn nhận được quà tặng chăm sóc sức khỏe nhân dịp này.

Một lập trình viên của công ty cho biết, anh đã có đủ “bộ sưu tập vàng toàn phần”, bao gồm đồng vàng cưới, đồng vàng sinh con, vàng kỷ niệm và phím vàng. Đây là điều mà nhiều đồng nghiệp mơ ước.

Trong bài phát biểu nội bộ, ông Lưu Tĩnh Khang (Liu Jingkang) – nhà sáng lập Insta360 – lý giải rằng việc tặng vàng không chỉ thể hiện giá trị vật chất, mà còn tượng trưng cho sự ổn định và bền vững, giống như nguồn nhân lực là nền tảng vững chắc nhất của một công ty công nghệ.

Giá trị của các phím vàng tăng gấp 3 lần khiến nhân viên rất vui mừng (Ảnh: National Business Daily).

“Giá trị của doanh nghiệp không nằm ở một chỉ số hay con số cụ thể nào, mà là tổng hòa giá trị của toàn bộ nhân viên. Chúng tôi muốn xây dựng một doanh nghiệp đặt sự phát triển của nhân viên lên hàng đầu, giá trị khách hàng thứ hai và lợi ích cổ đông thứ ba”, ông khẳng định.

Lưu Tĩnh Khang sinh năm 1991, lớn lên tại TP Trung Sơn (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc). Năm 2010, ông theo học tại khoa Phần mềm của Đại học Nam Kinh. Ngay từ thời sinh viên, Lưu đã nổi tiếng trong giới công nghệ nhờ khả năng kỹ thuật vượt trội. Ông từng gây chú ý khi chỉ dựa vào âm thanh bàn phím trong một đoạn phỏng vấn, đã thành công giải mã được số điện thoại cá nhân của Chủ tịch Tập đoàn 360 – Chu Hồng Di (Zhou Hongyi), khiến dư luận xôn xao.