Khát vọng nâng tầm vị thế lao động Việt Nam trên thị trường quốc tế

Đó là thông điệp Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh bên lề hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định, chủ trương đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là định hướng đúng đắn của Đảng và Nhà nước, được xác định là một trong những trụ cột về phát triển nguồn nhân lực trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo Thứ trưởng, trong 4 nghị quyết lớn được ban hành thời gian qua đều bao phủ tới lĩnh vực đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

"Không chỉ tạo sinh kế, tăng thu nhập cho người dân, lực lượng lao động làm việc ở nước ngoài còn đóng góp 6-7 tỷ USD kiều hối mỗi năm, góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế đất nước", ông nói.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng (Ảnh: Hải Long).

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho biết, thời gian tới Bộ Nội vụ sẽ tập trung nâng cao chất lượng nguồn lao động, bên cạnh việc duy trì các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) hay Malaysia, Việt Nam sẽ mở rộng sang những thị trường có thu nhập cao như Úc, Canada…

"Chúng ta không chỉ đáp ứng nhu cầu của các nước tiếp nhận mà còn phải đảm bảo cho người lao động có thu nhập xứng đáng với sức lao động của mình", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Bộ Nội vụ, những năm gần đây, hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài chững lại do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan, như khủng hoảng kinh tế toàn cầu hay chính sách siết chặt nhập cư của một số quốc gia. Để khơi thông dòng lao động, Bộ đã tham mưu nhiều giải pháp đồng bộ và có thể áp dụng ngay.

Trước hết là hoàn thiện thể chế. Trong tháng 10, Chính phủ đã yêu cầu sửa đổi Nghị định 112 về lao động ngoài nước theo hướng thông thoáng, cắt bỏ thủ tục hành chính rườm rà, giảm trung gian, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Từ đó, các quy trình, thủ tục sẽ được công khai, minh bạch hóa qua chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin chính thống.

Sắp tới, Bộ Nội vụ sẽ đề xuất sửa đổi Luật Đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đồng thời tham mưu Chính phủ xây dựng chiến lược quốc gia về lao động ngoài nước, hướng tới một cơ chế thống nhất và bền vững.

Công tác tuyên truyền cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó Bộ sẽ đi sâu vào phổ biến các thỏa thuận quốc tế, quy trình, chi phí, quyền lợi để người dân nhận diện rõ các hình thức hợp pháp, tránh bị môi giới và tổ chức trung gian lợi dụng, đẩy chi phí lên cao.

"Khi người dân có thể nhận diện được các loại hình đưa người lao động đi làm việc nước ngoài thì các môi giới hay cá nhân, tổ chức sẽ không còn lợi dụng việc này để tăng chi phí, làm tăng gánh nặng cho người dân", Thứ trưởng Thắng nhấn mạnh.

Song song với đó, theo Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng, cần nâng cao chất lượng lao động Việt Nam về tay nghề, ứng xử và ngoại ngữ, để mỗi lao động không chỉ là người làm việc hiệu quả mà còn là "sứ giả văn hóa" của Việt Nam ở nước ngoài.

Bộ Nội vụ cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, sàn giao dịch việc làm, đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời tăng cường hợp tác với Bộ Ngoại giao và cơ quan lãnh sự để bảo hộ công dân Việt Nam gặp rủi ro ở nước ngoài.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, Thứ trưởng tin rằng nhiệm vụ đưa người đi lao động đi làm việc nước ngoài sẽ có những bước thay đổi. Số lượng, chất lượng của người lao động sẽ tăng lên, góp phần ổn định cuộc sống của người lao động và gia đình họ.

“Chúng tôi cho rằng, đưa người lao động ra nước ngoài không chỉ dừng lại ở việc xuất cảnh, mà phải là một chuỗi tuần hoàn khép kín, từ ký kết thỏa thuận quốc tế, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, đến quá trình làm việc, bảo hộ, và tái hòa nhập sau khi về nước.

Khi trở về, họ sẽ trở thành nguồn nhân lực tay nghề cao, góp phần nâng cao chất lượng thị trường lao động trong nước", Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nói.