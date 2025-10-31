Chi tiết cách tính chế độ BHXH một lần đối với công an xuất ngũ

Công an xuất ngũ nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí và có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần (Ảnh minh họa: Hải Long).

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 88/2025/TT-BCA (gọi tắt là Thông tư 88) hướng dẫn thực hiện BHXH bắt buộc đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/10/2025.

Các quy định trong Thông tư 88 áp dụng cho người lao động tham gia BHXH bắt buộc trong lực lượng công an, bao gồm: Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ; học viên đang theo học tại các trường trong và ngoài công an nhân dân được hưởng sinh hoạt phí.

Theo Điều 15 Thông tư 88, những đối tượng trên khi xuất ngũ hoặc bị kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí và có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần.

Mức hưởng BHXH một lần của người lao động trong lực lượng công an cũng được tính theo quy định tại Khoản 3 Điều 70 Luật BHXH như lao động trong các lĩnh vực khác.

Cụ thể, mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng và căn cứ đóng BHXH.

Mức hưởng cho mỗi năm đóng BHXH bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với những năm đóng trước năm 2014.

Mức hưởng cho mỗi năm đóng BHXH bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Thông tư 88 cũng hướng dẫn thực hiện tính mức hưởng BHXH một lần trong 2 trường hợp cá biệt.

Thứ nhất là trường hợp người lao động có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm.

Trường hợp này, mức hưởng BHXH một lần của người lao động được tính bằng số tiền đã đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất nhưng tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Ví dụ Thiếu úy Nguyễn Đăng H vào Công an nhân dân tháng 8/2025; hệ số lương 4,2; được xuất ngũ từ ngày 1/12/2025. Như vậy, thời gian tham gia BHXH từ tháng 8/2025 đến ngày 30/11/2025 của Thiếu úy H là 4 tháng, mức hưởng BHXH một lần là: 2.340.000 đồng x 4,2 x 22% x 4 tháng = 8.648.640 đồng.

Giả sử Thiếu úy H xuất ngũ từ ngày 4/7/2026. Như vậy, thời gian tham gia BHXH từ tháng 8/2025 đến ngày 30/6/2026 của Thiếu úy H là 11 tháng, mức hưởng BHXH một lần là: 2.340.000 đồng x 4,2 x 22% x 11 tháng = 23.783.760 đồng.

Tuy nhiên, Thiếu úy H có thời gian đóng BHXH dưới 1 năm (11 tháng). Do đó, Thiếu úy H được nhận mức hưởng BHXH một lần tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH là: 2.340.000 đồng x 4,2 x 2 tháng = 19.656.000 đồng.

Thứ hai là trường hợp người lao động vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện, vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc.

Trong trường hợp này, khi tính mức hưởng BHXH một lần của người lao động sẽ phải trừ đi số tiền mà người lao động được Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện (nếu có).

Số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện được tính bằng tổng số tiền Nhà nước hỗ trợ của từng tháng đã đóng BHXH tự nguyện.