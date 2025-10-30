Công an phát hiện DN đưa người đi nước ngoài để ngoài sổ sách số tiền lớn

Thông tin được Đại tá Nguyễn Huy Khích, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an), nêu tại hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Bộ Nội vụ tổ chức sáng 30/10.

Đại tá Nguyễn Huy Khích cho biết, qua công tác bảo đảm an ninh trật tự trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, cơ quan công an nhận thấy hoạt động này còn nhiều bất cập, đặc biệt là vấn đề chi phí.

Theo ông, chi phí người lao động phải bỏ ra để đi làm việc ở nước ngoài hiện nay còn quá cao.

Đại tá Nguyễn Huy Khích, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an (Ảnh: Hải Long).

"Qua điều tra một số vụ án, chúng tôi phát hiện có doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài để ngoài sổ sách số tiền rất lớn. Những khoản này thực chất đều là tiền của người lao động.

Có nhiều lao động thuộc nhóm yếu thế, vì khó khăn mới tìm đường ra nước ngoài làm việc mong thay đổi cuộc sống nhưng lại phải chi trả những khoản phí quá lớn", Đại tá Nguyễn Huy Khích nhận định đó là vấn đề đáng lo ngại.

Trên thị trường, theo Đại tá Nguyễn Huy Khích, cũng nổi lên tình trạng môi giới lao động trong và ngoài nước phức tạp, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân không được cấp phép vẫn thực hiện việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

"Họ đứng ra làm nhiều việc, trong đó có tuyển nguồn, quảng bá trên mạng xã hội, thậm chí làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để tuyên truyền cho hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài khi chưa được cấp phép.

Trong khi thông tin chính thống từ các cơ quan, doanh nghiệp hợp pháp chưa chắc đã đến được với người lao động thì các tài khoản mạng xã hội, kênh tuyên truyền phi chính thống lại rất phổ biến.

Cùng với hình thức truyền miệng, người này giới thiệu người kia "đường dây" khiến chi phí đi làm việc ở nước ngoài bị đẩy lên rất cao", Đại tá Nguyễn Huy Khích nói.

Ngoài ra, đại diện Bộ Công an cũng khuyến cáo, tình trạng người lao động Việt Nam vi phạm pháp luật ở nước ngoài là vấn đề đáng bàn, đặc biệt tại 3 thị trường lớn là Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).

"Cộng đồng người Việt Nam hiện lớn thứ 2 tại Nhật Bản. Đáng tiếc là tỷ lệ vi phạm pháp luật của người Việt hiện cao nhất trong số lao động người nước ngoài ở Nhật.

Vi phạm của người lao động ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh quốc gia, tác động tiêu cực tới hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài", Đại tá Nguyễn Huy Khích nêu rõ.

Theo ông, thời gian qua Bộ Công an đã khởi tố nhiều vụ án và chỉ đạo công an các địa phương điều tra hàng loạt vụ việc liên quan đến hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

"Các tội danh bị khởi tố chủ yếu gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xuất cảnh trái phép, mua bán người, tổ chức trốn đi nước ngoài trái phép, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức…", Đại tá Nguyễn Huy Khích thông tin.

Lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) cho rằng, trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thời gian qua, lực lượng công an đã chủ động đấu tranh, xử lý nhiều vụ việc vi phạm.

Tuy nhiên, theo ông, điểm quan trọng là các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị phối hợp phải nâng cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật.

Từ thực tế đó, đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ cho biết sẽ đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực này, như định hướng loại bỏ các "giấy phép con", các thủ tục không cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ hoạt động của doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Đại tá Nguyễn Huy Khích cũng đề nghị các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, cạnh tranh lành mạnh, đồng thời minh bạch, chính xác và nhanh chóng trong việc cung cấp thông tin tới người lao động.

Ảnh: Hải Long