FLC Sầm Sơn chậm đóng bảo hiểm của 346 lao động gần 36 tỷ đồng

Ngày 30/10, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thanh Hóa cho biết trong số những đơn vị chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), ở khối doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể có 3.322 đơn vị. Số tiền chậm đóng là trên 508 tỷ đồng, chiếm 99,89% tổng số tiền chậm đóng ở tỉnh này.

Trong đó, có 1.497 đơn vị chậm đóng 3-6 tháng, số tiền chậm đóng gần 36 tỷ đồng; 521 đơn vị chậm đóng 6-12 tháng trở lên, với số tiền hơn 39 tỷ đồng; 659 đơn vị chậm đóng trên 12 tháng, với số tiền trên 285,2 tỷ đồng; 645 đơn vị chậm đóng khó thu do giải thể, phá sản, dừng hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ bỏ trốn... đã tạm dừng tính lãi với số tiền chậm đóng gần 148 tỷ đồng.

Một góc dự án của Công ty TNHH FLC SamSon Golf & Resort (Ảnh: Thanh Tùng).

Chậm đóng ở khối hành chính sự nghiệp có 4 đơn vị, tổng số tiền hơn 0,5 tỷ đồng, chiếm 0,11%.

Theo BHXH tỉnh Thanh Hóa, một số doanh nghiệp chậm đóng lớn, thời gian kéo dài, dù đã quyết liệt đôn đốc nhưng chưa trích nộp, dẫn đến khoản chậm đóng tiếp tục tăng với số tiền lớn.

Điển hình như Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort, có 346 lao động, chậm đóng 50 tháng (hơn 4 năm), số tiền gần 36 tỷ đồng.

Công ty TNHH một thành viên công nghiệp tàu thủy Thanh Hóa, có 43 lao động bị chậm đóng 102 tháng, số tiền gần 19 tỷ đồng,

Công ty cổ phần May Vạn Hà, có 565 lao động, chậm đóng 16 tháng, số tiền gần 12 tỷ đồng.

Công ty CP LILAMA 5- Bỉm Sơn, có 61 lao động, chậm đóng 63 tháng, số tiền hơn 9,6 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp có số tiền chậm đóng lớn, lao động ít hoặc đã giảm hết lao động, thời gian chậm đóng kéo dài, đã thanh tra, kiểm tra nhiều lần nhưng chưa thu hồi được tiền chậm đóng.

Điển hình, như Công ty cổ phần xây dựng Hancorp.2, chậm đóng 156 tháng, số tiền hơn 42 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Licogi 15, chậm đóng 160 tháng, số tiền gần 12 tỷ đồng; Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Long, chậm đóng 146 tháng, số tiền hơn 8,4 tỷ đồng...

Một số doanh nghiệp hiện không còn văn phòng giao dịch, không hoạt động sản xuất kinh doanh tại Thanh Hóa, số tiền chậm đóng lớn, như Công ty cổ phần xây dựng số 5, Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 4 (Hà Nội).

Để khắc phục tình trạng trên, theo BHXH tỉnh Thanh Hóa, đơn vị sẽ kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy định pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN và trong quá trình tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đề xuất cơ quan có thẩm quyền nhằm sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định phù hợp với thực tiễn.

BHXH tỉnh Thanh Hóa cũng thành lập các tổ công tác, mời thành viên ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn quản lý và đại diện các cơ quan Công an, Thuế, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Liên đoàn lao động, phối hợp triển khai thực hiện làm việc với đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên, đơn vị chưa tham gia hoặc tham gia không đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.