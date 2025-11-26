Giúp việc cho người giàu tháng kiếm 30 triệu đồng, dọn đồ giá bằng căn nhà

Vô vàn quy tắc phải thuộc lòng

Có hơn 4 năm kinh nghiệm làm giúp việc cao cấp tại TPHCM, chị Nguyễn Ngọc Hạnh cho hay nghề này không dễ như người khác nghĩ. Dù dành nửa cuộc đời để làm bà nội trợ nhưng khi chính thức bước chân vào nghề, chị Hạnh khẳng định đã phải học lại từ đầu cách dọn dẹp nhà cửa và nhiều kỹ năng mềm khác.

“Không thể dọn nhà khách như nhà mình. Mọi thứ đều phải tuân theo trình tự và nguyên tắc khắt khe. Các gia đình có điều kiện thường chịu chi mức phí cao để thuê giúp việc cao cấp, vì vậy sự kỳ vọng của họ cũng rất lớn”, chị Hạnh nói.

Chị Hạnh là giúp việc cao cấp tại TPHCM (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhớ lại ngày đầu tiên đi làm, chị Hạnh kể một vị khách Việt kiều đã đặt hàng chị đến dọn dẹp căn villa. Vì chưa nắm rõ các nguyên tắc vệ sinh, chị Hạnh hì hục hơn 3 tiếng mà dọn mãi không xong. Thậm chí, đến giờ chị vẫn thấy xấu hổ bởi lúc ấy còn không biết cách thay ga của chiếc nệm nhập ngoại đắt tiền của khách.

“Đối với những khách dễ tính, họ vẫn vui vẻ và kiên nhẫn với mình, nhưng hầu như không có cơ hội quay lại làm việc lần thứ hai. Một số khách khó tính sẽ phản ứng ngay, có người còn đánh giá 1 sao trên ứng dụng, buộc tôi phải tham gia khóa đào tạo lại của công ty dù trước đó liên tục đạt danh hiệu nhân viên xuất sắc”, chị Hạnh nói.

Nữ giúp việc cho hay mỗi khi đến gặp gia chủ, đầu tiên họ phải chào hỏi và nắm rõ nhu cầu dọn dẹp của khách. Nguyên tắc là dọn từ trên xuống dưới, trong ra ngoài, theo trình tự dọn dẹp nhà vệ sinh, hút bụi, gom rác, lau chùi. Nếu thấy đồ đạc bừa bộn, chị Hạnh phải chủ động sắp xếp lại gọn gàng mà không phải chờ khách lên tiếng.

Để trở thành giúp việc cao cấp có thu nhập cao, chị Hạnh cho biết phải trải qua khóa đào tạo kỹ lưỡng và học thuộc lòng nhiều quy tắc quan trọng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Túi đồ nghề nặng chừng 4kg là vật bất ly thân của chị Hạnh, trong đó đựng đầy đủ máy hút bụi cỡ nhỏ, bàn chải, nước tẩy rửa. Chị còn tỉ mỉ chuẩn bị vài chiếc khăn lau khác màu, mỗi chiếc được dùng cho từng khu vực riêng trong nhà.

“Tôi từng dọn nhà cho một người Ấn Độ, vị khách này rất cẩn thận khi đưa cho tôi 10 chiếc khăn lau và dặn không được dùng sai chức năng, nhiệm vụ của mỗi chiếc. Khách còn yêu cầu tôi vừa quỳ gối, vừa lau bằng tay để đảm bảo không để lại hạt bụi nào. Sau 3 tiếng làm việc, hai đầu gối của tôi bầm tím, lưng thì đau nhức”, chị Hạnh kể.

Nữ giúp việc cũng từng choáng váng khi lau chùi một thiết bị công nghệ cao có giá hơn 1 tỷ đồng. Những món trang sức có giá trị gần bằng một căn nhà ở quê cũng là thứ dễ thấy khi đang dọn dẹp.

Vì vậy, chị buộc phải tham khảo trước ý kiến của gia chủ nhằm hiểu rõ cách hoạt động, chất liệu của thiết bị, vật dụng. Chẳng hạn như đối với một món đồ cổ đắt tiền, nếu sơ ý, người giúp việc có thể tẩy rửa hết vẻ đẹp mang tính lịch sử của nó. Hay với chiếc bồn cầu của Nhật, chiếc máy rửa chén nhập từ Đức, chị cũng phải nhớ rõ chức năng của các nút bấm để đỡ rơi vào cảnh loay hoay.

Sau một thời gian tự học tiếng Anh, chị Hạnh đã có thể giao tiếp một vài câu cơ bản với khách nước ngoài. Chị cũng dùng ứng dụng dịch thuật trên điện thoại khi khách trao đổi những nội dung phức tạp hơn.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Chị Hạnh cho biết kỹ năng để tránh rủi ro là rất quan trọng, bởi chị từng bị gia chủ vu oan trộm tài sản khiến bản thân vô cùng mặc cảm. Để bảo vệ người lao động, công ty chị cũng triển khai chính sách cho phép người giúp việc được quyền phản ánh nếu khách hàng có hành động khiếm nhã. Trong một số trường hợp đặc biệt, chị có thể từ chối nhận việc, rời khỏi nhà gia chủ giữa chừng mà vẫn được trả công đầy đủ.

“Ngoài những tình huống oái oăm khi đi làm, tôi thường xuyên gặp được nhiều vị khách tốt bụng. Không chỉ kiên nhẫn, tôn trọng người giúp việc, nhiều người còn động viên, tặng quà, thưởng tiền thêm (típ) cho tôi”, chị Hạnh kể.

Chị Hạnh chụp ảnh cùng đồng nghiệp tại công ty (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Có thời điểm, điện thoại của chị rung lên liên tục. Chị Hạnh làm việc 8 tiếng/ngày, 7 ngày/tuần mà vẫn không kịp nhận hết đơn đặt hàng từ khách. Đỉnh điểm, nữ giúp việc kiếm được hơn 30 triệu đồng/tháng.

Là một những nhân sự đạt nhiều thành tích, chị Hạnh còn được công ty mời về đào tạo cho những lao động mới vào nghề, được đóng bảo hiểm xã hội cùng một số chế độ đãi ngộ khác.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Thúy (SN 1973, ngụ tại TPHCM) từng là lao công thời vụ lương chỉ 4 triệu đồng/tháng. Khoảng 10 năm trước, chị Thúy đăng ký làm giúp việc cao cấp. Công việc này đã giúp cuộc sống của chị và gia đình thoát khỏi cảnh khó khăn, mang lại thu nhập đỉnh điểm là 30 triệu đồng/tháng.

Túi đồ nghề với đầy đủ dụng cụ là vật bất ly thân của chị Thúy (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Tôi phải vượt qua bài kiểm tra trực tuyến rồi mới tham gia 3 vòng xét tuyển, phỏng vấn trực tuyến và đào tạo nghiệp vụ tại công ty. Những ai vượt qua bài kiểm tra vào cuối khóa thì mới đủ tiêu chí trở thành nhân sự chính thức”, chị Thúy chia sẻ.

Giờ đây khi đã ngoài 50 tuổi, sức khỏe không còn tốt như trước nhưng chị Thúy vẫn được khách hàng săn đón, và chị dư sức kiếm hơn 20 triệu đồng/tháng với cường độ làm việc là 6 tiếng/ngày và 7 ngày/tuần. Độ tuổi của chị chưa từng là rào cản bởi nhiều khách hàng cho rằng đó là minh chứng của một người dày dặn kinh nghiệm.

Công việc giúp chị Thúy vượt qua rào cản về tuổi tác (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Giống như những nghề khác, người giúp việc như chị Thúy cũng tự nâng cấp bản thân để không phải lo lắng về chuyện bị đào thải. Họ tự tìm tòi, học hỏi thêm những kỹ năng mới như ngoại ngữ, giao tiếp, cũng như các kiến thức về chất tẩy rửa, dụng cụ, phương pháp dọn dẹp nhà cửa mới để trở thành chuyên gia trong chính ngành nghề của mình.

“Làm việc qua ứng dụng của công ty, tôi thấy môi trường mà mình tiếp xúc văn minh hơn, công việc mình làm cũng được nâng cấp. Người giúp việc ngày càng được tôn trọng và công nhận về thực lực, có thu nhập xứng đáng với công sức của chúng tôi hơn”, chị Thúy nhận định.