Cô gái làm việc ở du thuyền quốc tế lương nghìn USD, du lịch khắp thế giới

Từ bàn giấy đến công việc giữa đại dương

Một buổi sáng giữa Đại Tây Dương, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi boong du thuyền MSC World America, Tạ Thị Mai Loan (28 tuổi) đứng tựa lan can nhìn những lớp sóng bạc cuộn dưới mũi du thuyền. Đó là khoảnh khắc cô nhận ra mình đang sống trong ước mơ thuở sinh viên, được làm việc, đặt chân đến nhiều quốc gia và khám phá thế giới.

Công việc phục vụ trên du thuyền mang lại thu nhập cao và trải nghiệm mới cho Loan (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi tốt nghiệp đại học, Loan từng gắn bó với công việc văn phòng ổn định, nhưng sau những giờ tan ca, cô vẫn cảm thấy trống trải. Chính khát khao xê dịch và khám phá những chân trời mới thôi thúc cô tìm một hướng đi khác.

Bước ngoặt đến vào năm 2022, khi cô tình cờ biết đến cơ hội làm việc trên du thuyền quốc tế của MSC Cruise - tập đoàn đa quốc gia hàng đầu về logistics và du lịch.

“Chi phí tham gia chương trình rẻ hơn nhiều so với các chương trình làm việc nước ngoài khác. Công việc cũng rất phù hợp với kinh nghiệm trong ngành F&B (dịch vụ thực phẩm, đồ uống) mà tôi tích lũy từ thời sinh viên”, Loan kể.

Sau ba vòng phỏng vấn gắt gao, cô chính thức trúng tuyển. Một năm chờ đợi để công ty hoàn thiện việc điều chuyển khu vực tàu cũng không làm cô nản lòng. Cuối cùng, Loan trở thành một trong những thuyền viên Việt Nam đầu tiên làm việc trên MSC Bellissima, băng qua các cảng sầm uất ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan.

Loan được đi đến những quốc gia khác nhau, thoải mái trải nghiệm miễn phí các tiện ích hạng sang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Là thuyền viên quốc tế, hằng ngày cô phải tiếp xúc với đồng nghiệp và du khách đến từ nhiều nước khác nhau.

“Ngày đầu lên tàu, tôi không khỏi choáng ngợp trước môi trường khép kín, lịch làm việc dài và sự khác biệt văn hóa. Đôi lúc giữa biển cả mênh mông, tôi cũng cảm thấy cô đơn, nhớ nhà. Nhưng những lần tàu cập cảng, được ra ngoài khám phá, mua sắm, ngắm cảnh tại các quốc gia khác, cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của đồng nghiệp, chính là động lực lớn nhất để tôi vượt qua mọi thử thách ban đầu”, cô nhớ lại.

Kết thúc hợp đồng làm việc đầu tiên kéo dài 8 tháng, hợp đồng thứ hai đưa Loan lên MSC World America – du thuyền lớn nhất của tập đoàn.

“Từ châu Âu, du thuyền vượt Đại Tây Dương sang Mỹ, rồi vòng quanh Nam Mỹ. Tôi tận mắt chứng kiến Mexico, Honduras, Bahamas, Cộng hòa Dominica… những nơi mà trước đây chỉ từng thấy trên những thước phim điện ảnh. Cảm giác lần đầu đứng trên boong tàu, nhìn thành phố khuất xa và biển mênh mông mở ra trước mắt, khiến tôi rộn ràng đến lạ thường”, cô hào hứng chia sẻ.

Trên du thuyền, Loan làm việc với đồng nghiệp hầu hết là người nước ngoài (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Niềm vui trong những ngày tháng xa nhà càng đặc biệt hơn khi Loan gặp được du khách và đồng nghiệp người Việt. Lúc ấy, cảm giác cô đơn dường như tan biến, nhường chỗ cho những cuộc trò chuyện bằng tiếng mẹ đẻ giữa môi trường đa quốc gia.

Hưởng nhiều đặc quyền trên du thuyền hạng sang

Trên du thuyền, Loan làm nhân viên phục vụ tại khu vực buffet. Nhiệm vụ của cô là chuẩn bị thức ăn, phục vụ khách và đảm bảo vệ sinh theo tiêu chuẩn quốc tế. Thời gian làm việc được chia 2–3 ca, kéo dài khoảng 10–11 tiếng/ngày.

Có những hôm, Loan phải dậy từ rất sớm để bắt đầu ca làm việc lúc 4h30. Kỷ luật trên tàu rất nghiêm khắc, các thuyền viên không được phép chậm trễ dù chỉ một phút. Áp lực công việc càng tăng cao vào những ngày tàu cập cảng, khi lượng lớn khách đổ dồn về nhà hàng để tranh thủ ăn trước khi xuống tàu.

Đôi lúc nhớ nhà, trải qua những trận ốm trên tàu, Loan dù thấy cô đơn nhưng vẫn tự tạo động lực để bản thân cố gắng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Loan thừa nhận so với các bộ phận khác, nhân viên F&B vất vả hơn. Hầu hết các nhân viên làm việc không có ngày nghỉ. Tuy nhiên, thỉnh thoảng quản lý của Loan vẫn cố gắng sắp xếp để nhân viên được nghỉ nửa ngày.

Trong thời gian này, họ có thể rời tàu và nhập cảnh để tham quan những vùng đất mới. Tùy theo khung giờ làm việc, lượng khách và số ngày neo đậu, cô sẽ biết mình có thể ra ngoài hay không. Công ty sẽ lo toàn bộ chi phí visa, vé máy bay và đưa đón tận tàu. Khi tham quan, điều quan trọng nhất là tuân thủ giờ quay về. Chậm chân dù chỉ một chút, thuyền viên có thể bị bỏ lại trên cảng.

Ngoài giờ làm việc, Loan thường lên mũi du thuyền hóng gió, trò chuyện với đồng nghiệp, ghé quán bar, chơi thể thao hoặc khám phá các tiện ích. Lương cơ bản của cô khoảng 1.000 USD/tháng, cộng tiền boa (típ) từ khách, trung bình nhận khoảng 1.500 USD/tháng.

“Bạn càng tận tâm, vui vẻ, hài hước và cởi mở, khách càng boa nhiều. Cơ hội thăng tiến hoặc đổi bộ phận để kiếm thu nhập cao hơn luôn rộng mở, đặc biệt thuyền viên Việt Nam được các cấp quản lý quốc tế đánh giá cao”, Loan chia sẻ.

Cô cho hay thuyền viên trên tàu được cung cấp cabin riêng đầy đủ tiện nghi, ăn uống đầy đủ, chăm sóc y tế 24/7, giặt đồ miễn phí và hưởng các tiện ích khác như phòng gym và hồ bơi.

Mỗi ngày nhân viên được dùng tới 6 bữa ăn, theo khung giờ cố định nhưng có thể ăn thoải mái theo nhu cầu. Họ chỉ được nghỉ khi đau ốm, có xác nhận của bác sĩ trên tàu và vẫn được trả lương đầy đủ.

Dù công việc vất vả, Loan vẫn cảm thấy nỗ lực bỏ ra là xứng đáng khi được hưởng nhiều đặc quyền và phúc lợi hấp dẫn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Công ty còn rất nhân văn. Nếu gia đình gặp tình huống khẩn cấp, họ sẽ mua vé máy bay cho tôi về nước miễn phí”, Loan nói.

Nhờ sự thân thiện và tận tâm, cô từng trở thành một trong năm nhân viên xuất sắc nhất trong số 2.000 thuyền viên trên tàu, nhận giải "Employee of the Month" – nhân viên của tháng.

“Công việc vất vả nhưng đổi lại, bạn được nhìn thấy thế giới bằng chính đôi mắt mình. Niềm hạnh phúc ấy hoàn toàn xứng đáng với mọi nỗ lực bỏ ra”, Mai Loan khẳng định.