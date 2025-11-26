Tổng thống Trump: Nga - Ukraine đang thảo luận về trao đổi lãnh thổ

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Họ đang thảo luận về việc trao đổi lãnh thổ đối với cả hai bên và cố gắng phân định rõ đường biên giới", Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên hôm 25/11.

"Vì vậy, đó là một quá trình dài và phức tạp", ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump cũng cho biết không có hạn chót cụ thể nào cho việc đạt được thỏa thuận giải quyết xung đột Ukraine.

Ông Trump xác nhận Đặc phái viên Steven Witkoff và con rể Jared Kushner sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow vào tuần tới.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói với các phóng viên rằng ông Kushner "đang tham gia vào tiến trình" hòa giải Ukraine và "có thể" ông sẽ đến Nga cùng ông Witkoff.

Politico dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Trump đang tìm cách chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt, với bất kỳ điều khoản nào mà các bên chấp nhận được.

"Mục tiêu cuối cùng là hòa bình. Đó là điều quan trọng nhất có thể đạt được ở đây", nguồn tin cho biết, đồng thời nói thêm rằng Tổng thống Trump sẽ chấp nhận "bất kỳ thỏa thuận nào mà cả hai bên có thể nhất trí càng sớm càng tốt".

Tổng thống Trump ngày 25/11 tuyên bố, ông chắc chắn rằng các bên "đang tiến rất gần đến một thỏa thuận" hòa bình.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định các cuộc đàm phán với sự tham gia của Moscow, Washington và Kiev là cần thiết để giải quyết những vấn đề còn lại liên quan đến việc giải quyết xung đột Ukraine.

Tuần trước, Washington đã đề xuất một kế hoạch 28 điểm cho việc giải quyết xung đột Ukraine. Vào ngày 23/11, Mỹ và Ukraine tổ chức các cuộc tham vấn tại Geneva về kế hoạch này. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gọi đây là cuộc họp hiệu quả nhất từ ​​trước đến nay.

Truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin cho biết Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll đã có các cuộc họp với các quan chức Nga tại Abu Dhabi. Sau đó, thông tin này được Lầu Năm Góc xác nhận, đồng thời cho biết các cuộc tham vấn diễn ra vào ngày 24/11 và 25/11.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các đồng minh châu Âu đang thúc đẩy việc xem xét lại kế hoạch hòa bình của Mỹ để đảm bảo các điều khoản có lợi hơn cho Kiev.

Theo một tuyên bố chung, mặc dù các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine đã mang lại "một khuôn khổ hòa bình được cập nhật và hoàn thiện", nhưng vẫn còn những điểm mấu chốt gây tranh cãi, bao gồm vấn đề lãnh thổ.

Theo đề xuất hòa bình 28 điểm của Mỹ, Crimea, Lugansk và Donetsk sẽ được công nhận thuộc quyền kiểm soát của Nga trên thực tế và Mỹ sẽ là một trong những bên công nhận. Trong khi đó, Kherson và Zaporizhia sẽ được đóng băng theo giới tuyến hiện tại.

Ngoài ra, Nga sẽ từ bỏ các vùng lãnh thổ khác mà nước này kiểm soát ngoài 5 khu vực trên theo thỏa thuận. Ukraine sẽ rút khỏi phần còn lại ở tỉnh Donetsk mà họ đang kiểm soát, khu vực này sẽ trở thành vùng đệm phi quân sự trung lập, được quốc tế công nhận là lãnh thổ thuộc Nga, nhưng Moscow sẽ không đưa quân tới đây.

Các vùng lãnh thổ tại Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập (Ảnh: Aljazeera).

Tính đến giữa tháng 11, Nga đã kiểm soát gần 1/5 lãnh thổ Ukraine và chiến dịch quân sự của Nga trải dài trên tiền tuyến hơn 1.000km.

Nga tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea ở Biển Đen vào năm 2014 sau cuộc trưng cầu dân ý. Sau khi mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022, quân đội Nga đã kiểm soát phần lớn khu vực Donetsk và Lugansk (vùng Donbass). Nga cũng kiểm soát một phần của tỉnh Kherson và Zaporizhia ở miền Nam Ukraine, bao gồm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu.

Tổng thống Zelensky từng nhiều lần khẳng định Ukraine sẽ không bao giờ công nhận các vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát thuộc chủ quyền của Nga. Ông viện dẫn Hiến pháp Ukraine, được thông qua năm 1996, khẳng định lãnh thổ của Ukraine là "không thể chia cắt và bất khả xâm phạm". Văn bản này cũng xác định Crimea là một vùng lãnh thổ có chế độ cộng hòa tự trị, là "một bộ phận cấu thành không thể tách rời của Ukraine".

Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk ngày 24/11 tuyên bố Kiev vẫn sẵn sàng đàm phán hòa bình với Nga, nhưng sẽ không bao giờ chính thức công nhận sự kiểm soát của Nga về lãnh thổ hoặc chấp nhận các hạn chế về quy mô quân đội hay gia nhập liên minh.

Tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào ngày 20/11, Phó Đại diện Thường trực Ukraine tại Liên hợp quốc Khrystyna Hayovyshyn tuyên bố Ukraine sẽ không bao giờ công nhận các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát là "của Nga". Ngoài ra, Ukraine cũng không đồng ý với bất kỳ hạn chế nào đối với quyền tự vệ và không chấp nhận những hạn chế đối với việc lựa chọn liên minh của Ukraine.